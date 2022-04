So erreichen Sie Ulrich Thiele:

Am Mittwoch berichtete Cicero, dass das zuständige Finanzamt angeblich die Steuererklärungen der von Manuela Schwesig und ihrer Landesregierung gegründeten Stiftung Klima- und Umweltschutz MV verloren haben soll. Der Artikel löste viel Wirbel aus; der ehemalige Grünen-Politiker Volker Beck verkündete noch am Abend via Twitter, Strafanzeige eingereicht zu haben. Die Anzeige liegt Cicero vor. Volker Beck war von 1994 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags. Zeitweise war er rechtspolitischer, menschenrechtspolitischer, innenpolitischer, religionspolitischer sowie migrationspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Von 2014 bis zu seinem Ausscheiden war er zudem Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages.

Herr Beck, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie vorgestern Abend beschlossen, spontan Strafanzeige wegen der Affäre um die „Klimaschutzstiftung“ zu erstatten?