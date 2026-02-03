Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „ Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace “.

Ist die Regelbasierte Ordnung am Ende? Nicht nur die Außenpolitik der gegenwärtigen US-Administration, auch Äußerungen, wie sie jüngst vom kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney in Davos zu hören waren, zeugen davon, dass Völkerrecht und internationale Rechtsordnung an Grenzen stoßen. Auch der renommierte Nürnberger Völkerrechtler Christoph Safferling erkennt an, dass das Völkerrecht ein Durchsetzungsproblem hat. Sein aktuelles Buch trägt daher den Titel „Ohnmacht des Völkerrechts“ und ist eine hochaktuelle Bestandsaufnahme des internationalen Rechts vom Westfälischen Frieden über die Kriegsverbrecherprozesse von Nürnberg bis in die Gegenwart.

Vor dem Hintergrund einer solch langen Zeitachse ist Safferling trotz aller Herausforderungen der Gegenwart optimistisch. Man müsse die Verrechtlichung von Macht, auch auf globaler Ebene, letztlich historisch betrachten. Und so gesehen habe sich in den letzten 50 Jahren viel zum Guten gewandelt. Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero, spricht mit Christoph Safferling über Venezuela, Nürnberg und den Friedensrat von Donald Trump.

Ralf Hanselle (li.) und Christoph Safferling / Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien/LÉROT

Das Gespräch wurde am 24. Januar 2026 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



