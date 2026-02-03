Christoph Safferling
Christoph Safferling / Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien/LÉROT
Völkerrechtler Christoph Safferling im Gespräch mit Ralf Hanselle Cicero Podast Politik: „Die Würde des Menschen ist die Grundlage der Völkerrechtsordnung“

Venezuela, Alaska und bald vielleicht der Iran – spätestens mit Donald Trump wird die Ohnmacht des Völkerrechts offensichtlich. Im Cicero Podcast Politik spricht der renommierte Völkerrechtler Christoph Safferling darüber, warum die Verrechtlichung internationaler Politik noch lange nicht am Ende ist.

VON RALF HANSELLE am 6. Februar 2026 2 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

Ist die Regelbasierte Ordnung am Ende? Nicht nur die Außenpolitik der gegenwärtigen US-Administration, auch Äußerungen, wie sie jüngst vom kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney in Davos zu hören waren, zeugen davon, dass Völkerrecht und internationale Rechtsordnung an Grenzen stoßen. Auch der renommierte Nürnberger Völkerrechtler Christoph Safferling erkennt an, dass das Völkerrecht ein Durchsetzungsproblem hat. Sein aktuelles Buch trägt daher den Titel „Ohnmacht des Völkerrechts“ und ist eine hochaktuelle Bestandsaufnahme des internationalen Rechts vom Westfälischen Frieden über die Kriegsverbrecherprozesse von Nürnberg bis in die Gegenwart.

Vor dem Hintergrund einer solch langen Zeitachse ist Safferling trotz aller Herausforderungen der Gegenwart optimistisch. Man müsse die Verrechtlichung von Macht, auch auf globaler Ebene, letztlich historisch betrachten. Und so gesehen habe sich in den letzten 50 Jahren viel zum Guten gewandelt. Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero, spricht mit Christoph Safferling über Venezuela, Nürnberg und den Friedensrat von Donald Trump.

Ralf Hanselle und Christoph Safferlin
Ralf Hanselle (li.) und Christoph Safferling / Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien/LÉROT

 

 

Das Gespräch wurde am 24. Januar 2026 aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 24. Januar 2026 aufgezeichnet.


Markus Michaelis | Fr., 6. Februar 2026 - 17:01

Ich konnte den Podcast leider nicht hören, es wäre schön zu den Podcasts auch Transkripte zu haben.

Auf den Text der Ankündigung bezogen, habe ich meine Zweifel. Die Menschenwürde hätte ich gerne als ganz weiten Rahmen, auf den sich möglichst viele Menschen einigen können, was man mit anderen Menschen NICHT macht. Das zu weit dahingehend auszudehnen, dass sie positiv ein gemeinsames Zusammenleben festlegt, würde dieses Grundanliegen beschädigen, weil es dieses eine, gemeinsame Menschsein so nicht gibt.

Ein Völkerrecht als ein Element, eine UNO als Gesprächsformat, das kann alles sehr gut sein. Die Idee eines Völkerrechts, das wirklich DAS Zusammenleben der Menschen festlegt, halte ich aus denselben Gründen für eine schlechte Idee.

(A) In endlich viele Worte kann man nie die Realität mit all ihrem Wandel, Widersprüchen, sich wandelnden Begriffen fassen. Am Ende entscheiden Gerichte. (B) Es setzt wie oben das Eine Menschsein voraus. Ich halte das für weder real noch wünschenswert.

