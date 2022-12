John Ioannidis ist Professor für Medizin, Epidemiologie und biomedizinische Datenwissenschaft an der Stanford-University und gehört zu den zehn meistzitierten Wissenschaftlern der Welt. Als BIH-Gastprofessor an der Charité baut Ioannidis derzeit in Berlin das „Meta Research Innovation Center Berlin“ („METRIC B“) auf. Wir veröffentlichen das Gespräch in zwei Teilen. Hier finden Sie den ersten Teil.

Herr Ioannidis, Im März 2020 veröffentlichte das renommierte Imperial College eine Studie im ebenfalls renommierten Wissenschaftsmagazin Nature. Die vorgestellte Risikomodellierung diente als Hauptbegründung für die Lockdowns in Großbritannien und den USA. Auch Schweden wurde in der Studie anempfohlen, den Lockdown zu vollziehen.