Vince Ebert
Vince Ebert / D. Herrmann
An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus podigee, Civey, YouTube, Vimeo, Instagram, Opinary, Soundcloud, Facebook und detektor.fm. Um diese Inhalte darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.
Inhalte
aktivieren

Vince Ebert im Gespräch mit Carsten Korfmacher Cicero Podcast Gesellschaft: „Unter vier Augen sagen mir Politiker und CEOs etwas ganz anderes“

Deutschland hat den Verstand verloren, sagt Physiker und Comedian Vince Ebert. Verantwortlich dafür sind Duckmäuser in Politik und Wirtschaft, naive Liberale und Linksgrüne, die sich endgültig von den Werten der Aufklärung verabschiedet haben.

VON CARSTEN KORFMACHER am 22. August 2025 3 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

So erreichen Sie Carsten Korfmacher:

Zur Artikelübersicht

Irgendwie spüren wir alle, dass in Deutschland etwas schief läuft. Häufig machen wir das an einzelnen Problemen fest: Die Bahn kommt kaum noch pünktlich, der Wirtschaft geht es immer schlechter, das Land wählt konservativ, bekommt aber linke Regierungen. Doch irgendwie fehlt das große Ganze, die überragende Erzählung, die erklärt, wie all dies geschehen konnte. Eine solche Erklärung hat Physiker und Comedian Vince Ebert in seinem neuesten Buch vorgelegt, das den passenden Titel „Wot se Fack, Deutschland?“ trägt. Sein Credo: Deutschland hat im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand verloren. Werte wie Wahrheit, Rationalität und Vernunft ziehen regelmäßig den Kürzeren, wenn sie in den Wettbewerb mit dem Wahnsinn der Ideologie treten.

Im Cicero Podcast Gesellschaft erläutert Vince Ebert, was genau er damit meint. Mit einer gesunden Mischung aus Ernsthaftigkeit und trockenem Humor nimmt Ebert alle diejenigen aufs Korn, die er für die Fehlentwicklungen in Deutschland verantwortlich macht: das linksgrüne Milieu, das in seinem Kampf gegen die Werte der Aufklärung zunehmend fundamentalistisch wird. Politiker und CEOs, die sich nicht trauen, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Und naive Liberale, denen es im Kampf gegen die Feinde der Freiheit an Robustheit fehlt.

Vince Ebert und Carsten Korfmacher
Vince Ebert (li.) und Carsten Korfmacher in der Cicero-Redaktion / D. Herrmann

Das Gespräch wurde am 11. August 2025 als Videopodcast aufgezeichnet

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden:

 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.