Niemand geringeres nämlich als der amtierende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war es, der beim „Runden Tisch Long Covid“ diese Behauptung in den Raum gestellt hat. Die Zahl der Betroffenen an Long Covid also wächst. Und, so Lauterbach zum Auftakt des zum mittlerweile vierten Mal stattfindenden Treffens von Experten, Betroffenen und Akteuren des Gesundheitswesens weiter: „Das Thema ist nicht weggegangen und wird nicht weggehen.“