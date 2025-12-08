Friedrich Merz
Friedrich Merz stellte sich am 8. Dezember in der ARD-Sendung „Arena“ den Fragen des Publikums / picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Vier Jahreszeiten einer Kanzlerschaft Nicht mit jedem Merz beginnt ein Frühling

Da helfen auch keine Fragerunden mit handverlesenen Bürgern: Friedrich Merz hat immer wieder hohe Erwartungen geweckt, aber mit dem Koalitionspartner SPD sind ihm bis jetzt keine großen Reformen gelungen. Wird Merz als Anti-Schröder in die Geschichte eingehen?

VON NILS TARNOW am 9. Dezember 2025 9 min

Nils Tarnow ist selbstständiger Unternehmensberater und wohnt in São Paulo, Brasilien. Zuvor arbeitete er über 20 Jahre in international renommierten Unternehmensberatungen in Deutschland, Japan, den USA und Brasilien.

Ich gehöre zu denjenigen, die Herrn Merz eine erfolgreiche Kanzlerschaft wünschten und es immer noch tun. Die hätte Deutschland nach den merkelschen Jahren des Stillstands und drei „verscholzten“ Jahren dringend nötig, zumal sich die Weltlage dramatisch zum Nachteil Deutschlands geändert hat. Unter amerikanischem Schutz, mit billigem russischem Öl und Gas Produkte nach China zu verkaufen, war für Deutschland ein erfolgreiches Geschäftsmodell, das es der Politik lange Zeit erlaubte, die Zukunft zu verschieben. 

Maria Arenz | Di., 9. Dezember 2025 - 11:10

Man könnte auch an den 1. April denken. An den habe ich noch nie so oft denken müssen, wie seit dem Amtsantritt von Merz. Das Kernproblem, das eine wirkliche Zeitenwende bez. aller genannten Problemzonen unmöglich macht, liegt jedoch nicht einmal in der Feigheit von Merz sondern in der Tatsache begründet, daß das für eine wirkliche Umkehr erforderliche Vertrauen der Gesellschaft in Sinn und Nutzen von an's Eingemachte gehenden Reformen und deren grundsätzliche Akzeptanz nicht einmal mehr ansatzweise gegeben ist. Es ist eine Binsenweisheit, daß bei zu viel Diversität nicht nur Vertrauen und Solidarität zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen sondern auch innerhalb derselben verloren gehen. Unter den obwaltenden Umständen ist doch niemand bereit, Opfer zu bringen, wenn er sieht, für was und wen nach wie vor Geld da ist. Das wird sich auch nicht ändern, wenn man jetzt "Hass & Hetze" gegen Boomer freigibt. Im Gegenteil. Es wird enden wir am Wühltisch beim Schlußverkauf.

Martin | Di., 9. Dezember 2025 - 11:14

Die Reformen sind im Frühjahr ausgeblieben, stattdessen startete eine Schuldenorgie, die wohl überwiegend konsumptiv verwendet werden wird. Ein zentrales Wahlversprechen wurde gebrochen. Die Entlastung der Privatkunden beim Strom erfolgte gegen das Wahlversprechen beider Parteien nicht. Wieder gelogen.
Den Herbst der Reformen fand bislang nicht statt, kalendarisch sind noch 12 Tage, lol 😉.
Stattdessen tingelt der kanzler durch die Weltgeschichte und verschenkt wie in belem das Geld der Steuerzahler "für Lula seinen Regenwald ". Der Außenminister irrlichtert mit Syrien und dem Verhältnis zu Israel.
Weiterhin herrscht klimatismus statt Vernunft, das GEG ist unverändert, die Cannabis Freigabe gibt es immer noch. Die Regierung wird von der SPD dominiert.
Fazit: Der kanzler badet gerne lau. Er ist als Tiger gesprungen und als bettvorleger gelandet. Und seine Politik richtet sich nach der SPD, nicht nach der cdu. Absolut poor.

Martin | Di., 9. Dezember 2025 - 11:22

Eine schlechte Regierung. Es wird viel aufhebens gemacht, am Ende aber kommt nichts dabei heraus. Der output, das Ergebnis, unserer Regierungen der letzten Jahre ist ungenügend, man kann hier von underperformern schreiben. Das Ergebnis ist stets der Erhalt des Status quo, keine Veränderung, nichts. Stillstand, Rückschritt gebrochene versprechen, zukleistern mit Geld, fehlender Wille etwas zu ändern, nicht-ansprechen-wollen bzw verschweigen von Problemen. Bürokratie. Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Das ist Politik in Deutschland und in eu Europa.
Schirach hat recht. Und die afd ist so lange keine Alternative, so lange sie sich als 5. Kolonne Putins gibt. Im Gegensatz zum RN oder den fratelli.

Karl-Heinz Weiß | Di., 9. Dezember 2025 - 12:03

Nochmals ein Beitrag, der sich auf die "Person" fixiert. Die "Partei" wird allenfalls von 18 Abgeordneten repräsentiert, die sich das eigenständige Denken nicht absprechen lassen. Der Fraktionschef ist durch Fehleinschätzungen so angeschlagen, dass er seine Funktion nicht mehr glaubwürdig ausfüllen kann. Zeit für eine fraktionsinterne Vertrauensfrage mit der Möglichkeit eines Brinkhaus-Moments. Der Zick-Zack-Politiker Merz braucht einen Gegenpart, keinen spahnschen Sparringspartner.

Ernst-Günther Konrad | Di., 9. Dezember 2025 - 13:10

Ich dachte mal, das man Scholz nicht toppen könnte. Da habe ich mich aber gründlich getäuscht. Merz schießt den Vogel ab. Niemand beherrscht es so gut wie er, in scheinbar eloquenter Weise, perfekt die Realität ausblendend und die Wahrheit verdrehend als selbstüberschätzender Weltenerklärer und Weltenretter seine Wähler zu täuschen. Münchhausen könnte bei dem noch in die Lehre gehen. Selten einen Menschen erlebt, der öffentlich so viel lügt und betrügt. Und er strengt sich nicht mal mehr an, die Lüge zu verbergen oder zu verstecken. Er sagt im Interview eben noch ja. um anschließen Nein umzusetzen. Und immer nur deshalb, weil er ja auf seinen Koalitionspartner Rücksicht nehmen muss. Und wenn selbst in den Msm Kommentare kritischer Bürger veröffentlicht werden, welche die verabredeten Fragen und die unwahren Antworten längst erkannt haben, müsste bei Merz eigentlich ein Nachdenken eintreten. Aber der ist derart selbstverliebt, er glaubt und liebt sich einfach selbst so sehr.

Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 9. Dezember 2025 - 13:32

Herr Tarnow?
Die FDP gibt es momentan "nicht", dafür viele Liberal-Konservative; ob die Grünen noch einmal aus ihrer evtl. "Klimapanik" zurückfinden zu nachhaltig grüner Politik ist m.E. ungewiss und ob die Linken via Linke und BSW gesamtgesellschaftliche Beiträge liefern werden, ebenso.
Was also glauben Sie wäre derzeit die Alternative, die auch gewählt würde?
CDU und AfD geht mangels evtl. Expertise und Verträglichkeit auch zu den INHALTEN unserer verfassten parlamentarischen Demokratie nicht, es darf nicht nur danach aussehen?
Also bin ich zufrieden mit Merz und sehe ihn in der Tat in der Nachfolge Adenauers.
Der war doch auch kein Rhetoriker?
Hatte aber klare Vorstellungen.
Wir haben von den wirtschaftlichen Bedingungen her evtl. den worst case.
Von da aus die Zukunft zu strukturieren, halte ich für falsch.
Die Zukunft wird besser, so oder so.
Für die Nachhaltigkeit der Renten ist durch Schröder weitgehend gesorgt.
Merz kann darauf eine Kapitalrente
setzen?
Spannend, wenn überlegt!

Christa Wallau | Di., 9. Dezember 2025 - 13:47

w i l l er die in fast allen Bereichen überfälligen Reformen nicht wirklich durchführen.
Warum und wieso auch immer!
Für die Bürger ist das letztlich egal.

Längst hätte er zurücktreten und Söder oder einem anderen die Kanzlerschaft überlassen müssen, wenn er auch nur einen Funken Empathie für Deutschland und seine Menschen besäße.

Auf Merz noch seine Hoffnung zu setzen, ist purer Wunderglauben.

Lisa W. | Di., 9. Dezember 2025 - 14:10

So etwas erfordert dann halt 'Palliativpolitik'. Passende Wortkreation von Herrn Tarnow. Und genau das sehen wir tagtäglich. Untermalt und begleitet von ARD-Pseudo-Fragerunden mit Merz. Allein nur die Ausschnitte lassen einen fremdschämen, verbunden mit Hoffnung, dass südamerikanische Freunde und die Familie in den USA das nicht sehen. War das Schlechtmachen von Milei und Trump bestellt oder macht die ARD das halt so. Bestellt waren definitiv die Lügen über die 'erfolgreichen Reformen'. Wie ist das alles peinlich. Wer nach der Ampel dachte, der Gipfel der Inkompetenz sei erreicht, der wurde inzwischen eines Besseren belehrt.
Und: Wadephul ist keineswegs ein weniger peinlicher Minister als Baerbock. Beides ist und war unterirdischste Performance. Baerbock war schlicht geltungsbedürftig hoch 3. Wadephul glaubt sich den moralistischen Quatsch, den er erzählt.

Bernd Windisch | Di., 9. Dezember 2025 - 15:16

Unsere tägliche Friedrich Merz Polemik gib uns heute.

Wer als Unternehmensberater freiwillig in São Paulo lebt wird seine Gründe haben sein Taschengeld beim Cicero aufzubessern.

Die hier zusammengeschriebenen bahnbrechenden "Erkenntnisse" haben wir allein in diese Woche, und auch vom Autor, bereits schon 2 x besser gelesen.

Ist das jetzt schon ein Winterloch?

