- Nicht mit jedem Merz beginnt ein Frühling
Da helfen auch keine Fragerunden mit handverlesenen Bürgern: Friedrich Merz hat immer wieder hohe Erwartungen geweckt, aber mit dem Koalitionspartner SPD sind ihm bis jetzt keine großen Reformen gelungen. Wird Merz als Anti-Schröder in die Geschichte eingehen?
Ich gehöre zu denjenigen, die Herrn Merz eine erfolgreiche Kanzlerschaft wünschten und es immer noch tun. Die hätte Deutschland nach den merkelschen Jahren des Stillstands und drei „verscholzten“ Jahren dringend nötig, zumal sich die Weltlage dramatisch zum Nachteil Deutschlands geändert hat. Unter amerikanischem Schutz, mit billigem russischem Öl und Gas Produkte nach China zu verkaufen, war für Deutschland ein erfolgreiches Geschäftsmodell, das es der Politik lange Zeit erlaubte, die Zukunft zu verschieben.
