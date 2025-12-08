Vier Jahreszeiten einer Kanzlerschaft - Nicht mit jedem Merz beginnt ein Frühling

Da helfen auch keine Fragerunden mit handverlesenen Bürgern: Friedrich Merz hat immer wieder hohe Erwartungen geweckt, aber mit dem Koalitionspartner SPD sind ihm bis jetzt keine großen Reformen gelungen. Wird Merz als Anti-Schröder in die Geschichte eingehen?