Besonders mutige Politikwissenschaftler warnen bereits seit einiger Zeit in Talkshows gerne vor der „Polarisierung“ der Gesellschaft. Viele Bürger haben spätestens seit den Corona-Jahren ein ähnliches Gefühl. Die Diskursbereitschaft sinkt, Männer und Frauen scheinen sich nicht nur privat auseinanderzuleben, sondern auch politisch. Zwischen Boomern und GenZ sorgt das Rentenloch für Spannungen, und die Wehrpflichtdebatte ruft vergessene Streitfragen wieder ins Gedächtnis. Parteipolitisch lässt sich spätestens seit der Bundestagswahl 2025 festhalten: Die selbsternannte „politische Mitte“ wird schwächer, während die Kräfte an den Rändern links und rechts erstarken.

Das Vielfaltsbarometer 2025 beweist: Die Polarisierung der Gesellschaft ist real. Doch egal, wie oft die Robert-Bosch-Stiftung sich selbst in der Mitte verortet und beteuert, die Bedenken aller Bürger ernst zu nehmen, es bleibt eine gewisse politische Schlagseite. Denn die Studienautoren werten die Ergebnisse der Studie durch eine stark linksgekrümmte Brille.

Das Lied ist soweit bekannt: Intoleranz gegen Minderheiten wächst, also brauche es mehr Empathie, mehr Toleranz-Kampagnen, notfalls den Staat als Erziehungsinstanz. Wer hier kritisch nachfragt, macht sich schon des politischen Extremismus verdächtig. Selbstverständlich verliert die Studie über linksextreme Gewalt oder Islamismus sowie muslimischen Antisemitismus kein Wort. Als Lösung für tatsächliche und vermeintliche Probleme durch Zuwanderung wird im Subtext einfach nur noch mehr Zuwanderung gefordert. Frei nach dem Motto: „Wenn man sich nur mal wirklich kennenlernen würde …“. Dass die AfD jüngst bei den Kommunalwahlen in NRW auch in Gelsenkirchen Spitzenergebnisse einfuhr, dürfte dieses Argument allerdings entkräften.

Gesellschaftlicher Wandel und mediales Framing

Rechtsextreme dagegen träumen von der großen Homogenität, vom „Volkskörper“, der ethnisch, religiös und kulturell gleichgeschaltet sein soll. Sollte die „Vielfalt“ also wirklich bedroht sein, wäre das tatsächlich ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Schließlich sind Meinungspluralismus und unterschiedliche Lebensentwürfe der Wesenskern westlicher Demokratien. Streit und Wettbewerb in Politik und Wirtschaft wirken als Motor aufklärerischer Ideale.

Doch die Studienautoren machen es sich mit dem Begriff „Vielfalt“ und seiner angeblichen Ablehnung entschieden zu einfach. Denn im Hinblick auf Menschen mit Behinderung oder Geschlechterfragen sind die Befragten sehr offen. Die Ergebnisse zeigen vor allem eine wachsende Skepsis gegenüber ethnischer „Vielfalt“ – und besonders gegenüber dem Islam.

Das Framing und der ungenaue Vielfaltsbegriff sind an dieser Stelle der Studie kaum auszuhalten. Denn was empfinden die Menschen in Deutschland wirklich als Bedrohung? Amokfahrten auf Weihnachtsmärkten, Messerangriffe in Fußgängerzonen – oder doch türkische Teeläden und vietnamesische Blumenläden in Berlin? Das eine sind die Spätfolgen einer massiv verfehlten Einwanderungspolitik. Das andere ist Alltag in deutschen Großstädten. Doch die Interpretation der Autoren blendet diese Unterscheidungen völlig aus.

„Verlustängste führen dazu, dass Abgrenzung als vermeintlicher Schutz empfunden wird“, erklärt Ottilie Bälz, Bereichsleiterin Globale Fragen bei der Robert-Bosch-Stiftung. Das wirkt unfreiwillig komisch: Abgrenzung, im Sinne einer geregelten Einwanderungspolitik, hätte seit 2015 immerhin nachweislich diverse Menschenleben retten können. Wer in Zeiten von Betonpollern vor Weihnachtsmärkten und doppelten Polizeistreifen vor Synagogen noch von „vermeintlichem Schutz“ spricht, will die Realität schlichtweg nicht wahrhaben.

Allein die Stichprobe der Studie zeigt, wie offen Deutschland bisher für Zuwanderung und Vielfalt war: Jeder Fünfte der rund 5000 Befragten hat nämlich einen Migrationshintergrund. Das Land, in dem die Willkommenskultur zelebriert und „Wir haben Platz“ begeistert mitgetragen wurden, hat sich nicht über Nacht in einen intoleranten Einheitsstaat verändert.

„Diversity“ von oben

Seit dem letzten Vielfaltsbarometer 2019 ist viel passiert. Die Menschen im Jahr 2025 haben vermutlich nicht mehr Probleme mit echter, organisch gewachsener Vielfalt als 2019 – wohl aber mit einer aggressiv oktroyierten Diversity-Agenda. „Diversity“ bedeutet inzwischen: eine ideologisierte Politik, die individuelle Eigenverantwortung negiert und Menschen nur als Teil kollektiver „Opfergruppen“ sieht. Das ist im Kern schon zutiefst illiberal und hat nichts mit dem weitläufigen Verständnis echter Vielfalt zu tun.

Das Beispiel USA zeigt es: Dort machten DEI-Richtlinien Faktoren wie Hautfarbe oder Geschlecht plötzlich zu Hauptkriterien für Hochschul- oder Managementjobs. Fachliche Kompetenzen und Marktmechanismen mussten dahinter zurücktreten. Kein Wunder, dass Diversity langsam aus der Mode kommt – und das ist gut so.

Man könnte die Ergebnisse der Bosch-Studie daher auch anders deuten: als Abkehr der Bürger von einer politischen Geisterfahrt der letzten zehn Jahre. Statt „Die Deutschen sind gegen ethnische und religiöse Vielfalt“ könnte es dann heißen: „Die Deutschen haben genug von unregulierter Einwanderung und Islamismus in Hamburg und Berlin.“

Dass die Bosch-Stiftung das Scheitern der Multikulti-Idee zehn Jahre nach „Wir schaffen das“ nicht offen ausspricht, überrascht nicht. Schließlich gehörte sie zu den begeisterten Unterstützern.

Das Akademiker-Milieu lobt sich mit der Studie selbst

Exemplarisch für die Fehlentwicklung in Sachen Integration und Migration ist ein Gerichtsurteil aus Niedersachsen: Mohammed K., 2015 aus Syrien geflohen, 2022 noch für seine gelungene Integration ausgezeichnet,wurde im September 2025 wegen Sachbeschädigung am niedersächsischen Landtag verurteilt. Sachschaden: 70.000 Euro. Sein Umfeld? Islamistisch und antisemitisch.

Gelebte Vielfalt, so scheint es, bedeutet für manche inzwischen geschlechtergetrennte Hörsäle und Frauenabteile in U-Bahnen. Wer das kritisiert, ist dann gegen „Vielfalt“.

„Die Gräben zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen von Vielfalt haben sich seit 2019 vertieft“, kommentiert Dr. Ferdinand Mirbach, Vielfaltsbeauftragter der Stiftung die eigenen Ergebnisse. In Wahrheit haben sich die Gräben zwischen einem jungen, urbanen Akademiker-Milieu und der anderen Hälfte der Bevölkerung vergrößert. Die Studie bezeichnet jene als Kosmopoliten. Das sind Menschen, die sich Luxusüberzeugungen wie „Refugees Welcome“ leisten können, deren Kontakt zu Ausländern aber meist beim veganen Falafel-Dürüm endet.

Die anderen beiden Gruppen, oft jung und männlich, spüren die Folgen der Merkel-Jahre und der Ampel-Politik deutlicher: auf dem Wohnungsmarkt, in Fragen der inneren Sicherheit oder an der Supermarktkasse. Bemerkenswert: Die Gruppe der „Vielfaltsskeptiker“ hat einen deutlich höheren Migrantenanteil als die angeblich Progressiven. Die Spaltung verläuft also nicht zwischen Befürwortern und Gegnern von „Vielfalt“, sondern entlang sozialer und ökonomischer Bruchlinien.

Queer-Debatten und Überdehnung

Das zeigt sich auch in anderen Aspekten. Denn auch die Akzeptanz gegenüber sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität ist laut Studie seit 2019 gesunken.

Homophobie und Hass gegen Transpersonen haben in einer liberalen Gesellschaft selbstverständlich keinen Platz. Das Problem ist real und besorgniserregend. Der progressive Aktivismus hat sich allerdings auch selbst geschadet: Die aggressive Dekonstruktion biologischer Grundlagen, die Debatte ums Selbstbestimmungsgesetz, die Denunziation von Menschen, die an zwei Geschlechter glauben – all das hat das Diskursklima nicht abgekühlt. Menschen, die überhaupt kein Problem mit der sexuellen Identität ihrer Mitmenschen haben, sind daher vor allem oberflächlich von der politischen Debatte genervt.

Die Studie warnt zu Recht vor einem erbitterten „Kampf gegen Wokeness“, vergisst aber die Kehrseite: Auch Übertreibungen, Provokationen und eine omnipräsente Vorwurfshaltung schaden dem Zusammenhalt.

Suggestive Methodik

Auch methodisch bleiben Zweifel. Denn am Ende kommt es bei den teils suggestiven Aussagen, die den Teilnehmenden vorgelegt werden, vor allem auf die politische Einstellung der Autoren an. Die Ablehnung der Frauenquote wird beispielsweise als Positionierung gegen Vielfalt gewertet. Dabei gibt es gerade auch aus einer feministischen Perspektive gute Argumente dafür, Frauen nicht nur auf ihr Geschlecht und eine Quote zu reduzieren.

Wer meint, religiöse Symbole seien Privatsache oder dass andere religiöse Feiertage nicht geboten sind, gilt in der Studie schon als Gegner religiöser Vielfalt. Dabei müsste nach den Ergebnissen der Debatte eigentlich die Debatte über die Inhalte und ihre Bewertung folgen. Das Vielfaltsbarometer 2025 erzählt daher weniger von einer intoleranten Gesellschaft als vielmehr vom Scheitern der ideologisch aufgeladenen Diversity-Politik.

Vielfalt lebt von Freiheit, Streit und Eigenverantwortung – nicht von staatlich verordneten Kampagnen oder moralischer Bevormundung. „Diversity“ im politischen Sinne mag vorbei sein. Die echte, gelebte Vielfalt aber bleibt unverzichtbar. Diese gilt es gegen Rassisten, Rechtsextreme, aber auch gegen religiöse Fundamentalisten und Akteure wie die linksextreme Hammerbande zu verteidigen. In einer zunehmend gespalteten Gesellschaft gibt es weiterhin nur eine echte Lösung: ehrliche und offene Debatten. Knallhart in der Sache, aber respektvoll im Umgang.