Im neuesten Podcast spricht Julia Ruhs, BR-Journalistin und Autorin des Buches „Linksgrüne Meinungsmacht“, mit Cicero-Redakteur Clemens Traub über die politische Einseitigkeit vieler Medien und ihre Entfremdung vom Alltag der Bürger. Sie kritisiert: „Ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit häufig linke Meinungen vorherrschend hatten. Alles, was auf der anderen Seite rangehört hat, wurde schnell verächtlich gemacht.“ Dieses Ungleichgewicht habe das Vertrauen in etablierte Medien geschwächt und alternative Angebote gestärkt.

Kontrovers wurde insbesondere ihre Arbeit im NDR-Format „klar“. Ruhs erklärt: Die Sendungen griffen Tabuthemen wie Migration und die Aufarbeitung der Corona-Pandemie auf und legten den Finger schonungslos in die Wunde. Daraufhin sah sich Ruhs massiver Kritik von Kollegen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgesetzt; die NDR-Journalistin Anja Reschke ging sogar so weit, ihre Sendung als „rechtsextrem“ zu bezeichnen.

Ihre Motivation fasst Ruhs so zusammen: „Ich möchte zeigen, dass Journalismus nicht nur ausgewogen sein muss, sondern auch konservative Perspektiven ihren Platz haben können.“ Sie sieht sich als Mutmacherin für die bürgerliche Mitte und als Ansporn für junge Menschen, selbst journalistisch aktiv zu werden.

Das Gespräch wurde am 18. August 2025 aufgezeichnet.