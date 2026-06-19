Obdachlosenzelte in Berlin
In Berlin kein seltener Anblick: Obdachlosenzelte, Vermüllung, Drogenumschlagplatz / picture alliance / Global Travel Images | Jürgen Held

Verwahrlosung deutscher Städte Wir kapitulieren

Deutschlands Innenstädte verwahrlosen. Doch die Politik gibt sich tolerant. Eine Kapitulation, die getragen wird von einer verquasten Moral, die hartes Durchgreifen als menschenverachtend brandmarkt.

KOLUMNE: GRAUZONE am 20. Juni 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Fehlentwicklungen sollte man etwas entgegensetzen. Katastrophalen Fehlentwicklungen sollte man massiv etwas entgegensetzen. Doch in Deutschland setzt man nicht mehr entgegen. Man kapituliert. Man ist lustlos und erschöpft. Vor allem aber: Man hat sich ein verdrehtes Normensystem zurechtgelegt, das Kapitulationen zu Siegen erklärt und Niederlagen zu Erfolgen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Armin Latell | Sa., 20. Juni 2026 - 12:59

herrschen deswegen, weil man (also alle diejenigen, die ihre Scheuklappen nicht ablegen können) beim Waschen des Pelzes nicht nass gemacht werden möchten. Und in allem Ernst bemängelt der Autor, dass diejenigen, die Missstände (auch diese) ansprechen, diskreditiert werden? Millionen Bürger geben zu erkennen, dass sie diese Zustände keinesfalls wollen, indem sie die Partei wählen, die angetreten ist, das Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Der Autor erkennt das Problem, benennt es, und alles ist wieder gut? Ansonsten bedient man dann gerne wieder die von links gekaperte veröffentlichten Meinung. Das ist das Problem: man kriecht als vermeintlich Intellektueller diesem Klientel bis zum Zwölffingerdarm ins Rectum. Mit "einen Wind streichen lassen" können alle diese gewaltigen Probleme nicht mehr gelöst werden, es braucht einen Sturm, ein reinigendes Gewitter. Ja, ich weiß: naiv!!! Aber trotzdem wähle ich den Versuch dazu!

Urban Will | Sa., 20. Juni 2026 - 13:50

ben wurde, war der Wille der Wählermehrheit und ist es noch. Auch wenn die Mehrheit der Lemminge bei Umfragen diese Zustände ablehnt. Sie wählt sie noch immer.
Und auch der Autor, brav im Glied mit dem Mainstream, benennt nicht Ross und Reiter.
Ich wähle ebenfalls seit vielen Jahren die Partei, die als einzige all dies vorhersah und es verhindert hätte (und dafür als „gesichert rechtsextrem“ und was weiß ich noch stigmatisiert wurde).
Darauf bin ich stolz.
Unser verlogener, unfähiger, in meinen Augen psychisch angeschlagener Kanzler sieht diese Partei heute noch als direkte Fortsetzung der Nazis. Mehr braucht man über dieses Irrenhaus D nicht zu sagen.
Also weiter so, bis dieses Land an seiner Dummheit krepiert. Zumindest Teile davon.
Im Osten wird bald wieder eine Wende eingeleitet werden.
Mal gespannt, wieviel von diesen Land noch zu retten ist.
Und wieviel Dreck die Arroganz- und Blindenabteilung, auch beim CICERO, dann auf die Wendepartei wirft.

Urban Will | Sa., 20. Juni 2026 - 13:52

Leider versank meine Antwort mal wieder im Orkus der Zensur.
Auch der CICERO schwimmt längst mit im Strom.
Aber wir kämpfen weiter.

Bis zum heutigen Tage darf die schlimme Realität nicht mit entsprechenden Worten beschrieben werden.
Man könnte ja jemandem mit seiner drastischen Wortwahl zu nahe treten oder sogar Roß und Reiter beim Namen nennen, wenn es um die Verantwortlichen für die äußere u. innere Verwahrlosung Deutschlands geht.

Der CICERO will nicht auffallen!
Er möchte kritischer sein als andere Gazetten, aber die "nackte" Wahrheit zu beschreiben - das ist dann doch zu viel des Guten. Das ist nicht vornehm u. könnte - vor allem - für das Magazin nach hinten losgehen. Nun ja, irgendwie ist das nachvollziehbar, wenn man wirtschaftlich überleben will.

Dabei brennt die Hütte längst lichterloh.
Ein paar Putzeimer Wasser werden den Brand nicht mehr löschen.
Überall bleiben die Brandnester erhalten, und es entstehen täglich neue Feuer.
Als langjährige, viel beschimpfte Kämpferin für Realismus und gegen ideologischen Irrsinn gebe ich natürlich gerade jetzt auch nicht auf, da - ENDLICH! -mehr Leute aufwachen.

Das ist die zukunftsorientierte KI, der man Wörter als Tabu gespeichert hat. Archaische Zustände in mit Vernunft und Rationalität gepriesener Gesellschaftsordnung.

Johannes | Sa., 20. Juni 2026 - 13:18

„Deutschland ist zum Rauben und Vergewaltigen freigegeben“, sagt der Polizist

Karl-Heinz Weiß | Sa., 20. Juni 2026 - 13:38

(Nicht nur) Deutschland hat seit vielen Jahren ein Drogenproblem. Aber anstatt die Polizei bei dessen Bekämpfung zu unterstützen, wird die Einstiegsdroge Cannabis legalisiert und in einem weiteren Schritt sollen " Kleinstmengen“ harter Drogen freigegeben werden. Was ist das Signal ? " Illegal, legal, scheißegal. Der Drogenhandel ist ein Milliardengeschäft, und derzeit wird Europa mit Kokain überschwemmt. Mitverantwortung dafür tragen die Konsumenten, die sich unschuldig fühlen. Nein, Drogenkonsum ist Beihilfe zur Geldwäsche oder zumindest zur Steuerhinterziehung!
96-Jährige NS-Sekretärinnen werden wegen ihrer Schreibstubenarbeit als Jugendliche der Beihilfe zum Massenmord angeklagt, und die Finanziers des Drogen-, Menschenhandels-und Waffenkartells fühlen sich völlig unschuldig.

Der gleiche Unsinn den ich schon in meiner Jugend gehört habe.

Wenn dann ist Ethanol, also Trinkalkohol die Einstiegsdroge schlechthin. Also verbieten! Alles muss verboten, ich bin süchtig nach O2, verbieten!

Marijuana ist eine "natürliche Droge", hoch gezüchtet wie alles was wir Menschen anbauen ist es natürlich. Aber das ist das Hünchen im Supermarkt ebenfalls.

@Peter William, genau in dieser "Verharmlosung " liegt das Problem, vor allem im Bezug auf Jugendliche. Zwischenzeitlich setzt eine Kehrtwende ein - hoffentlich noch rechtzeitig.

Cannabis i s t eine Einstiegsdroge und insbesondere für junge Leute mit unreifem Hirn gefährlich.
Dass ein Politiker mit Medizinstudium das nicht weiss und das heute ungleich stärkere ( hochgezüchtet ) Cannabis freigibt, ist ein einziges Trauerspiel.

Jens Böhme | Sa., 20. Juni 2026 - 13:51

Mit zunehmender Laissez-faire verschwindet auch die Verantwortung. Kindern weiszumachen, es gäbe -zig verschiedene Geschlechter, bei denen man nicht weiß, wie man die ohne Strafe ansprechen darf, ist ebenso ein Puzzleteil, wie die Vernachlässigung der öffentlichen Infrastruktur (z.B. Brückensanierungen, Neubau) zu Gunsten astronomischer Zahlungen an Menschen, die keinen Beitrag für Deutschland leisten wollen. Die grassierende Verantwortungslosigkeit stinkt immer vom Kopf her.

Peter William | Sa., 20. Juni 2026 - 14:03

Ist mir noch gar nicht aufgefallen.

Kommt wahrscheinlich auf die Region drauf an aber für Gelegenheitskonsumenten die keine Pflanzen selber züchten wollen... Einfach mal ein paar Gramm kaufen geht nach wie vor nur beim Dealer des Vertrauens.

Was die Verbotszonen angeht. Wie sinnvoll das ganze ist will ich nicht beurteilen, aber bei den Messerverbotszonen war doch Kontrolle und Einzug der Waffen ganz erfolgreich oder etwa nicht? Also liegt es wohl eher am Willen oder den Mitteln diese Vorschrift umzusetzen.

Wenn jemand kapituliert wird automatisch der Weg freigemacht für Andere die Macht zu übernehmen. In wie fern kapituliert denn jemand???

Es wird blockiert und blockiert und blockiert.

ich ihnen Recht. Ich frage mich immer woher die kidz das Geld dafür haben. Klar jede Menge Freizeit zum sprayen hat man in dem Alter. Die Cans waren früher mal teuer soweit ich weiß...

Anstatt von ner sinnlosen Zuckersteuer auf Softdrinks, was ist mit Kuchen oder den 100 anderen Sachen mit massenweise Zucker, wie wäre es mit einer Anti-Graffiti-Steuer.

Ines Schulte | Sa., 20. Juni 2026 - 16:05

1. S.o.: Was soll eine Einstiegsdroge sein? Früher, in den 70er Jahren Hasch (Haschisch), heute Cannabis. Gilt so lange als cool, solange man nicht immer mehr und stärkere braucht. (Opium, Kokain, Heroin). An letzterem ist ein Bekannter, genialer Musiker, 40jährig verstorben. ' Einstiegsdroge' heisst so, weil meist mehr und Schlimmeres daraus wird.
2. Graffiti. Woher die das Geld haben? Haben oft gar keins, in den Supermärkten stehen die Dosen so 'rum.. (Ironie aus.) Insofern greift auch keine Steuer, denn die beschriebene Gruppe zahlt i.d.Regel noch keine. Wenn man wollte, könnte man einschreiten. Oft sind ganze Strassenzüge mit immer denselben Slogans oder auch eigener Unterschrift verschandelt. Die Täter kommen meist aus bestimmten Milieus mit politischer Aussage. Da mag man sich denken: wird wohl nicht so schlimm sein, wächst sich aus. Im Ernst wurde schon erwogen, Städte mögen doch den geschädigten Hausbesitzern finanziell entgegenkommen. - Versicherung zahlt womöglich eh.

Hanno Woitek | Sa., 20. Juni 2026 - 14:43

Aber die Idioten in den Senaten von Hamburg und Berlin finden diesen Zustand lustvoll schick und wollen ihn.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.