- Wir kapitulieren
Deutschlands Innenstädte verwahrlosen. Doch die Politik gibt sich tolerant. Eine Kapitulation, die getragen wird von einer verquasten Moral, die hartes Durchgreifen als menschenverachtend brandmarkt.
Fehlentwicklungen sollte man etwas entgegensetzen. Katastrophalen Fehlentwicklungen sollte man massiv etwas entgegensetzen. Doch in Deutschland setzt man nicht mehr entgegen. Man kapituliert. Man ist lustlos und erschöpft. Vor allem aber: Man hat sich ein verdrehtes Normensystem zurechtgelegt, das Kapitulationen zu Siegen erklärt und Niederlagen zu Erfolgen.
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