Piechotta
Paula Piechotta (Grüne) im Bundestag, 08.07.2025 / picture alliance / dts-Agentur

„Verunglücktes Interview“ Paula Piechotta, die Rumpelgrüne

Die Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta hat ein Interview gegeben – und den Bogen dabei ordentlich überspannt. Beleidigungen und haltlose Unterstellungen gegen Unionspolitiker kommen selbst beim grünenfreundlichen „Stern“ nicht gut an.

VON FERDINAND KNAUSS am 8. September 2025 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Ein „verunglücktes Interview“ steht über dem Beitrag der Illustrierten Stern. Mit Unglück hat das allerdings nichts zu tun, was da zwischen dem Redakteur Martin Debes und der Grünen-Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta passiert ist. Es ist eher ein Dokument dafür, wie eine Grünen-Politikerin den Bogen so weit überspannt, dass selbst der wahrlich nicht gerade als grünenfeindlich bekannten Illustrierten der Geduldsfaden gerissen ist. 

Die sächsische Abgeordnete ist dafür bekannt, dass sie in einem Podcast während des Wahlkampfs den damaligen Kanzler Olaf Scholz (mit dem ihre Partei bekanntlich koalierte) als „Arschloch“ bezeichnete. Außerdem vor allem für persönliche Angriffe und Unterstellungen gegen einzelne CDU-Politiker, seit längerem schon gegen den früheren Gesundheitsminister und jetzigen Unionsfraktionschef Jens Spahn im Zusammenhang mit Masken-Geschäften und neuerdings auch gegen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, der sie wegen Kontakten zum Unternehmer und Nius-Finanzier Frank Gotthard Korruption unterstellt. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Stefan | Mo., 8. September 2025 - 17:06

Zitat:
"Frau Piechotta, ist Kanzler Friedrich Merz ein Arschloch?
Antwort nicht freigegeben."
Da würde ich mir als Unionspolitiker doch sehr überlegen, ob die teuer erkauften Brandmauergehilfen ihr Geld wert waren.
Der Wähler merkt, sie verstehen sich alle, auch in der Koalition unwahrscheinlich gut. 😀

Martin | Mo., 8. September 2025 - 17:38

Sind unverschämt arrogante Klugscheißer, die ständig austeilen, aber nichts einstecken können. Wenn sie kritisiert werden, hört man nur das übliche larmoyante Geschrei.
Sie meinen in ihrer unverschämten Arroganz und Hybris, als einzige in Deutschland die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und alle anderen, die ihnen nicht folgen, sind dumm, muss die grüne Politik besser erklärt werden, verstehen das nicht, da nur die deutschen Grünen die welt retten können. Urbi et orbi, Roberts Magnus.
Die meisten Menschen sind Klimathema, weltenrettung und "globaler Süden " leid angesichts horrenden Verschuldung und eines dysfunktionalen Staates, der nicht mehr Sicherheit innen wie außen gewährleisten kann und den Wohlstand der Bevölkerung jeden Tag verringert.
Sie zeigt einmal mehr, weshalb geistes kind all diese grünen sektenmitglieder sind. Ich wiederhole es gerne: die grünen sind das senkblei unserer Demokratie.

Heidemarie Heim | Mo., 8. September 2025 - 18:09

Solch eine Heimtücke! Die arme Frau mit ihren eigenen und womöglich noch ähnlich verunglückten Aussagen anderer Grünen/innen zu konfrontieren! Das kann der Stern und andere Blätter vielleicht mit den inzwischen gesichert abgehärteten und stoßfesten AfD-Vertretern/innen veranstalten. Aber doch nicht mit der liebenswerten Paula;). Die ist wahrscheinlich nun tief traumatisiert durch dieses alles als feinfühlig zu bezeichnende Interview.
Wie können wir ihr Vertrauen in den Qualitäts-Journalismus wieder herstellen frage ich mich?
Ich hätte da so eine Idee liebe Cicero-Redaktion😁!
Wie wäre es lieber Herr Knauß? Freiwillige vor! Schließlich dient es einem guten Zweck. Wir können ja zur Sicherheit die Kommentarfunktion vor, während und nach der von Ihnen sanft begleiteten "Therapiesitzung" abschalten. Sozusagen, um die Behandlung nicht zu gefährden;).
Sie genießen dahingehend mein vollstes Vertrauen Herr Dr. Knauß!
MfG

Christoph Kuhlmann | Mo., 8. September 2025 - 18:30

Ein großer Teil der Journalisten in den sogenannten Leitmedien inkl. ÖRR sind grün oder links. Sie lassen es an jeder kritischen Distanz fehlen und übernehmen unhinterfragt die Glaubenssätze der Partei, die wissenschaftlich höchst umstritten sind. Ich hoffe wirklich der Staatsvertrag wird gekündigt, damit ich diese schlechte Propaganda nicht länger finanzieren muss.

Christa Wallau | Mo., 8. September 2025 - 19:16

zeigt sich allmählich in voller Häßlichkeit.

Bei der Jugend-Organisation hat die "Kinderrechtsaktivistin" (!) Jette Nietzard ja schon der Öffentlichkeit kundgetan, wie sie als Vorsitzende der Zukunfts-Grünen so tickt, indem sie Söder als "Hundesohn" bezeichnete und alle Polizisten als "Bastarde".

Frau Piechotta ist zwar schon ein älteres Semester, aber mit fast 40 Jahren kaum reifer als die Jugend-Grüne.

Besessen von dem Wahn, Wahrheit und Moral allein gepachtet zu haben, erweisen sich die GRÜNEN immer deutlicher als Inquisitoren, wie es sie in den finstersten Zeiten des Katholizismus oder des Kommunismus nicht schlimmer gegeben haben kann.

Es wird allerhöchste Zeit, diese Sektierer zu entmachten, damit es bei dem bisher schon durch sie angerichteten, riesigen Schaden bleibt und sie nicht noch mehr Unheil anrichten können.

Hanno Woitek | Mo., 8. September 2025 - 19:46

Geld für den Stern wäre zu schade!!! diese Frau ist einfach nur ,sorry, dämlich. Mehr gibt es über sie nicht zu sagen.

Wolfgang Borchardt | Mo., 8. September 2025 - 20:03

Sargnägel dieser Republik. Der Nagelzieher FDP ist in Reparatur. Der CDU fällt es schwer, die Suppe auszulöffeln, die sie selbst dem Staat eingebrockt hat. Es schwimmt zuviel SPD darin.

Ingofrank | Mo., 8. September 2025 - 20:21

Die Dame flimmerte unbeschadet durch einen Tagesschaubeitrag von heute Abend 20.00 Uhr !

Reue ? Einsicht ? bei Grün Linken ? die die Wahrheit gepachtet haben ? Niemals ….. auch nicht wenn ihre Zeit in Deutschland abgelaufen ist. Noch streiten sie sich um den letzten Platz mit den SED- Erben. Das Sterben ist jedenfalls kürzer als das Lenen,
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.