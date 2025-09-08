- Paula Piechotta, die Rumpelgrüne
Die Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta hat ein Interview gegeben – und den Bogen dabei ordentlich überspannt. Beleidigungen und haltlose Unterstellungen gegen Unionspolitiker kommen selbst beim grünenfreundlichen „Stern“ nicht gut an.
Ein „verunglücktes Interview“ steht über dem Beitrag der Illustrierten Stern. Mit Unglück hat das allerdings nichts zu tun, was da zwischen dem Redakteur Martin Debes und der Grünen-Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta passiert ist. Es ist eher ein Dokument dafür, wie eine Grünen-Politikerin den Bogen so weit überspannt, dass selbst der wahrlich nicht gerade als grünenfeindlich bekannten Illustrierten der Geduldsfaden gerissen ist.
Die sächsische Abgeordnete ist dafür bekannt, dass sie in einem Podcast während des Wahlkampfs den damaligen Kanzler Olaf Scholz (mit dem ihre Partei bekanntlich koalierte) als „Arschloch“ bezeichnete. Außerdem vor allem für persönliche Angriffe und Unterstellungen gegen einzelne CDU-Politiker, seit längerem schon gegen den früheren Gesundheitsminister und jetzigen Unionsfraktionschef Jens Spahn im Zusammenhang mit Masken-Geschäften und neuerdings auch gegen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, der sie wegen Kontakten zum Unternehmer und Nius-Finanzier Frank Gotthard Korruption unterstellt.
