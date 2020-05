So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Dieses Virus bleibt tückisch. Noch immer weiß niemand genau, wie es wirkt und wie man es wirklich bekämpfen kann. Aber eine Nebenwirkung steht jetzt schon fest: Sars-CoV2 führt dazu, dass Menschen Sätze raushauen, die sie vor der Krise nicht hätten laut aussprechen können. Sie hätten sich die Fragen gefallen lassen müssen, ob sie etwa noch alle Latten am Zaun oder alle Tassen im Schrank haben. In der Coronakrise aber, so wirkt es, sind die Maßstäbe gründlich verrutscht.

Menschen behaupten, Bill Gates wolle den Menschen Mikrochips implantieren, um sie zu Sklaven seiner Weltherrschaft zu machen. Und sie bekommen für solche Sätze gereckte Daumen, Herzen oder Favs. Weil Aufmerksamkeit immer noch die stabilste Währung zu sein scheint, treiben diesen Trend vor allem Menschen voran, die einst prominent waren und offenbar davon träumen, es endlich wieder zu werden. Cicero stellt die Top 5 der Corona-Dampfplauderer vor.

