In diesen Tagen muss ich oft an die Schlussszene der Serie „Charité“ denken. Ferdinand Sauerbruch, der unermüdliche Chirurg und Held des Krankenhauses, hat bis in die letzten Kriegstage hinein operiert, amputiert und behandelt, selbst als schon alle Medikamente und Utensilien ausgegangen waren und die schwer Verletzten auf sein Geheiß hin mit den letzten Resten an Cognac betäubt wurden. Die Russen kommen in den Luftschutzbunker der Klinik, der Kommandant der Truppe erkennt Sauerbruch, grandios gespielt von Ulrich Noethen, und sagt ihm, das Krankenhaus müsse ganz schnell wieder auf Vordermann gebracht werden, woran es denn besonders mangele.

Noethen blickt als Sauerbruch ins Nichts und sagt: „An Verstand.“

