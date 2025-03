Das Grundgesetz ist geändert, die neue Bundesregierung kann in den nächsten Jahren viel Geld ausgeben – ohne Limit für Verteidigung und Sicherheit und obendrein 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur. Die „Schwarz Null“ als Inbegriff solider Finanzpolitik war gestern: Happy days are here again.

CDU/CSU und SPD haben also mit tatkräftiger Unterstützung der Grünen eine wichtige Hürde für ihr angestrebtes Regierungsbündnis genommen. Denn ohne Freibrief für eine weit geöffnete Staatsschatulle würde die SPD sich auf Schwarz-Rot nicht einlassen. Dafür bekämen die Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken nie und nimmer die Zustimmung ihrer Basis, die den Koalitionsvertrag absegnen muss.