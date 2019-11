So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Wie es wohl der unbekannten Floristin geht, die da den Auftrag der SPD Mülheim telefonisch entgegengenommen hat und auf der Schärpe eines Trauerkranzes aus den Opfern des Faschismus Opfer des „Verschissmuss“ gemacht hat? Wenn es stimmt, was der Boulevard schreibt, hat sie ihren Job von sich aus gekündigt.

Eine hochnotpeinliche Sache, vor allem für die Mülheimer SPD, die vielleicht mal einen Blick auf die Schleife hätte werfen sollen, bevor sie den Kranz abgelegt hat.

Ein Phänomen unserer Zeit

Aber jetzt, nachdem die Empörungswelle und der Hämeschwall einmal übers Land gegangen sind, soll der anonymen Blumenfrau hier ein kleiner Kranz geflochten werden. Sie hat ein Wort geschaffen, Fachleute reden von einem Neologismus, wie es besser nicht in die Zeit passen könnte. Denn der Faschismus ist ein großes Problem der Geschichte und auch eins der Gegenwart. Aber der Verschissmus – wir begradigen das Wort nur unmaßgeblich in der Rechtschreibung – der Verschissmus ist DAS Phänomen unserer Zeit.

Dafür muss man gar nicht auf Alexander Gauland und seinen seltsamen Bruder im Geiste von Extinction Rebellion eingehen, auch wenn sich das wegen der Wortwahl und des Wortstammes der gewählten Formulierung anböte.

Es lebe der Anti-Verschissmus!

Es geht vielmehr darum, dass endlich ein deutsches Wort für den Shitstorm zur Hand ist. Künftig können wir von einem Opfer des Verschissmus sprechen, wenn sich im Netz wieder die Gallenblasen der Republik und darüber hinaus über einem armen Tropf entleeren, der etwas furchtbar Falsches angeblich oder tatsächlich gesagt oder geschrieben hat. Verschissmus, so müsste es in den Duden aufgenommen werden, ist der Zustand, dauerhaft oder eine gewisse Zeit in Ungnade gefallen zu sein, umgangssprachlich: im Verschiss zu sein. Und die Folgen dessen zu tragen.

Und so wie der Anti-Faschismus zum Faschismus gehört, soll bitte neben dem Verschissmus mit all seinen fürchterlichen Folgen nun auch der Anti-Verschissmus wachsen und gedeihen. Am besten, es wird ein Anti-Verschissmus-Beauftragter im Kanzleramt angesiedelt. Cicero fühlte sich als Magazin für politische Kultur dem Anti-Verschissmus verpflichtet, bevor es ein Wort dafür gab.

Mitten aus dem Blumenladen

Verschissmus ist das Wort des ausgehenden Jahres 2019. Dieser Hinweis geht ganz unverdienlich und kollegial an die Herrschaften der Gesellschaft für deutsche Sprache: Nehmen Sie sich des Verschissmus an! Ehren Sie die namenlose Floristin irgendwo in Nordrhein-Westfalen! Sie hat es verdient, mindestens im selben Maße wie der Kollege Dirk Kurbjuweit, dessen Wortschöpfung „Wutbürger“ Sie 2010 zum Wort des Jahres erklärt haben.

Und man möge in der Jury bitte berücksichtigen: In jenem Fall war ein Profi, ein Wortwerker, tätig. In diesem Fall kommt das Wort des Jahres nicht aus einer Redaktion, sondern aus der Mitte des Landes und der Bevölkerung. Aus einem Blumenladen.