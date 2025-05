Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wer hofft, dass Deutschlands Probleme durch bald wieder steigendes Wirtschaftswachstum bereinigt und sich dadurch vielleicht auch letztlich seine persönlichen materiellen Aussichten bessern würden, hat wenig Grund dazu. Seit der Corona-Krise gibt es so gut wie keine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts mehr zu verzeichnen. Und die aktuellen Daten versprechen auch in naher Zukunft keine. Doch die Aktienkurse, also der Preis für das Betriebsvermögen an den meisten größeren Unternehmen, sind trotzdem deutlich gestiegen. Dazu gleich mehr.

Etliche Prognosen gehen für das Gesamtjahr 2025 von einer Stagnation aus. Es wäre das dritte Jahr in Folge. Die Bundesbank erwartet im aktuellen Monatsbericht: „Im zweiten Quartal könnte die deutsche Wirtschaft in etwa auf der Stelle treten.“ Denn: „Vielfältige Belastungsfaktoren bestehen fort, und mit der verschärften Zollpolitik der US-Regierung kommt zusätzlicher Gegenwind hinzu.“