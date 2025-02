In der aktuellen Lage, in der Scholz als einer der unbeliebtesten Kanzler der deutschen Nachkriegsgeschichte gilt, ist der Job als Wahlkampfmanager selbst für einen Profi wie Brinkert kein leichter. Nach den grausamen Morden in Aschaffenburg scheint sich der Wind in der Migrationsdebatte endgültig gedreht zu haben. Friedrich Merz’ offensiver Kurs bringt die CDU laut neuesten Umfragen sogar wieder in die Nähe der magischen 30-Prozent-Marke, und auch die AfD verliert entgegen vielen Prognosen bisher noch keine Stimmen. Olaf Scholz hingegen, der noch 2023 auf dem Spiegel-Cover mehr Abschiebungen ankündigte, taumelt angeschlagen dem Ende seiner Amtszeit entgegen.