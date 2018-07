Der Verfassungsschutzbericht zeigt, in welcher Verfassung sich Deutschland befindet. In politisch erhitzten Zeiten wie den gegenwärtigen ist er dreierlei: Fieberthermometer, Archiv der Gegenwart und Menetekel. Er hält auf 350 Seiten fest, was ist, was war und was kommen könnte – sofern sich die Zukunft als Verlängerung des Heute entpuppt. Darum ist seine Lektüre all jenen zu empfehlen, die das beste Deutschland aller Zeiten verwirklicht sehen und die Migrationskrise für beendet erklären.

Der in dieser Woche von Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgestellte „Verfassungsschutzbericht 2017“ misst der Republik die Temperatur und diagnostiziert Staatsverachtung, wenngleich mit unterschiedlichen Tendenzen und verschiedenen Akteuren. Während die „rechtsextremistischen Gewalttaten“ um 34,1 Prozent zurückgingen und die „rechtsextremistisch motivierten Straftaten gegen Asylunterkünfte (…) sehr deutlich“ im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2015 abnahmen, steigerte sich „die Zahl der linksextremistisch motivierten Gewalttaten“ um 37,2 Prozent. Auch ist „insgesamt das linksextremistische Personenpotenzial im Berichtszeitraum 2017 im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen.“ Die Feinde und Feindinnen der Freiheit, des Rechts und der Sicherheit stehen immer öfters links. Auch wenn der Bericht die nach wie vor politisch schwer einzuschätzende Gruppe der Reichsbürger erwähnt, der „Kampf gegen rechts“ trägt Früchte, während der Linksextremismus gedeiht. Wird der Staat daraus Konsequenzen ziehen und seine Mittel stärker für linke Aussteigerprogramme, Gewaltprävention und Verbote einsetzen? Die im Verfassungsschutzbericht erwähnte Hamburger „Rote Flora“ ist noch immer geöffnet.

