Bundesinnenminister Alexander Dobrindt
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts, 30.06.2026 / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Jahresbericht des Bundesverfassungsschutzes Geschätzte Zahlen und Ignoranz gegen den Islamogauchisme

Der Verfassungsschutzbericht schätzt eifrig Personenpotenziale rechter, linker und islamischer Extremisten. Aber gerade da, wo man sich Aufklärung wünschte, etwa über Angreifer auf Infrastruktur oder islamogauchistische Bündnisse, hat er nichts mitzuteilen.

VON FERDINAND KNAUSS am 30. Juni 2026 7 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Der Satz im Verfassungsschutzbericht 2025, den kaum ein Medium in seiner Berichterstattung auslässt, steht im Vorwort von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, und lautet: „Daneben bleibt der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung.“ Die Prioritäten wären also im Rahmen des öffentlichen Erwartungshorizonts geklärt.

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Achim Koester | Di., 30. Juni 2026 - 18:29

mit der Erstellung und Auswertung der Kriminalstatistiken, in denen jede ungeklärte Straftat automatisch der rechten Szene zugeordnet wird, während jene der Antifa, wie auch jetzt in Erfurt, systematisch verharmlost und bagatellisiert werden.

Rainer Mrochen | Di., 30. Juni 2026 - 18:36

...und ganz weit weg von diesem "Bericht."
Der teilweite, politische Horizont sieht doch so aus: Australien, Neuseeland, Canada und Europa im Wesentlichen sind die vermeintlichen Vordenker einer linken, postnationalen, neoliberalen Agenda. Sie haben sich Regelbasiertheit (zu ihren Bedingungen) auf die Fahnen geschrieben um wirtschaftlichen Kolonialismus betreiben zu können. Dafür nimmt man gern die Aufgabe der eigenen Identität, der Volksgemeinschaft in Kauf. No Border, no Nations. Auf eine unsägliche Spitze treiben es die Europäer. Für die gilt nämlich: unsere Zeitrechnung beginnt mit unserer Aufklärung ein Davor ist Wildheit. Man will also wieder aufklären. Was hat das mit dem Verfs.-Bericht zu tun? In dem also wieder nach rechts stigmatisiert wird, manifestiert sich die von mir beschriebene Grundhaltung der o.g. Nationen. In diesen Ländern soll durchgezogen werden was als "richtig" gesehen wird. Hier machen alle Parteien, bis auf eine, mit. Die Ignoranz ist den Köpfen manifestiert.

Hans-Hasso Stamer | Di., 30. Juni 2026 - 19:48

Rechtsextremismus ist also das Gefährlichste. Verletzt er politische Gegner?Legt er die Stromversorgung lahm und trennt die Deutsche Bahn von ihren Daten Verbindungen? Organisiert er Aufmärsche und Angriffe auf politische Gegner? Unterwandert er die Sicherheitsorgane? Versucht er, einen Parteitag zu verhindern?

Welche Glaubwürdigkeit hat eine Behörde, die die Erhaltung der ethnischen Integrität mit dem Hinweis auf eine erwünschte Vielfalt zum Rechtsextremismus erklärt? Wenn es jeden Tag Verbrechen gibt und die Einwanderer dabei nicht nur bis zu zehnfach überrepräsentiert sind, sondern auch unsere Geschichte/Kultur negieren? Wenn Clans das grüne Gewölbe plündern oder sechs Mitglieder einer staatlichen Einrichtung in Stade erschießen?

Aber sicher doch, angeblicher Rechtsextremismus ist eine Bedrohung. Und zwar für die links-grüne faktische Mqcht, also diejenigen, die den VS befehligen.

Echten Rechtsextremismus gibt es. Er ist gewalttätig. „Rechts“ ist kein Extremismus.

Hans-Hasso Stamer | Di., 30. Juni 2026 - 20:00

Der Verfassungsschutzbericht ist ein politisches Instrument, kein neutrales Lagebild.
Rechtsextremismus wird maximal aufgeblasen, während reale, messbare Gefahren systematisch heruntergespielt oder ignoriert werden:

• Masseneinwanderung und die damit verbundenen Kriminalitäts- und Parallelgesellschaftsprobleme (Clans, Messerattacken, No-Go-Areas).

• Linksextremismus und Antifa-Gewalt (Aufmärsche, Angriffe auf Politiker, Sabotage).

• Islamismus und seine wachsenden Strukturen.
Stattdessen wird jede Kritik an der aktuellen Politik als „rechtsextrem“ gebrandmarkt.

Das ist keine Sicherheitsbehörde mehr, das ist eine politische Schutzmacht der Ampel- und links-grünen Agenda. Die Glaubwürdigkeit ist im Keller – und das merken immer mehr Menschen.

Ergänzung von mir: Inzwischen ist die Ampel ja Geschichte. Das merkt man aber so gut wie gar nicht. Der Verfassungsschutz hat nichts an seiner linken Schlagseite geändert.

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