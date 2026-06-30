- Geschätzte Zahlen und Ignoranz gegen den Islamogauchisme
Der Verfassungsschutzbericht schätzt eifrig Personenpotenziale rechter, linker und islamischer Extremisten. Aber gerade da, wo man sich Aufklärung wünschte, etwa über Angreifer auf Infrastruktur oder islamogauchistische Bündnisse, hat er nichts mitzuteilen.
Der Satz im Verfassungsschutzbericht 2025, den kaum ein Medium in seiner Berichterstattung auslässt, steht im Vorwort von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, und lautet: „Daneben bleibt der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung.“ Die Prioritäten wären also im Rahmen des öffentlichen Erwartungshorizonts geklärt.
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