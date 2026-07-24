Verfassungsklage wegen Beratungszeit für Heizungsgesetz gescheitert - Ein Freibrief für die Bundesregierung

Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht die Klage des Abgeordneten Thomas Heilmann gegen den Deutschen Bundestag wegen zu schneller Gesetzesberatung in der Hauptsache abgewiesen. Das ist eine Niederlage für den Parlamentarismus.