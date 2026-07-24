- Ein Freibrief für die Bundesregierung
Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht die Klage des Abgeordneten Thomas Heilmann gegen den Deutschen Bundestag wegen zu schneller Gesetzesberatung in der Hauptsache abgewiesen. Das ist eine Niederlage für den Parlamentarismus.
Was war passiert? Im Sommer 2023 wollte die damalige Ampel-Koalition die Emissionen im Gebäudesektor deutlich absenken. Dazu sollten Änderungen am Gebäudeenergiegesetz vorgenommen werden. Im Kern ging es darum, dass in Zukunft keine Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden sollten. Doch diese Neuregelung ging der FDP als einem der drei Ampel-Partner letztlich zu weit. Auf den letzten Metern kam es sodann zu einer Einigung, die den rigorosen Spurwechsel bei den Heizungen deutlich abschwächte und zeitlich nach hinten verlagerte. Um trotz der späten politischen Einigung keine Zeit zu verlieren, entschloss sich die Bundesregierung dazu, den Gesetzgebungsprozess schon einmal anzustoßen. Im Herbst standen wichtige Landtagswahlen an. Man wollte dieses streitbeladenen Reformvorhaben vor Beginn der Sommerpause unter Dach und Fach haben.
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