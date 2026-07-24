Thomas Heilmann
Antragsteller Thomas Heilmann (CDU) am 26. Februar 2026 im Bundesverfassungsgericht vor Beginn der Verhandlung / picture alliance / dpa / Uli Deck

Verfassungsklage wegen Beratungszeit für Heizungsgesetz gescheitert Ein Freibrief für die Bundesregierung

Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht die Klage des Abgeordneten Thomas Heilmann gegen den Deutschen Bundestag wegen zu schneller Gesetzesberatung in der Hauptsache abgewiesen. Das ist eine Niederlage für den Parlamentarismus.

VON STEFAN BORNECKE am 24. Juli 2026 9 min

Autoreninfo

Stefan Bornecke ist Jurist und Lehrbeauftragter für Staats- und Europarecht an der SRH University of Applied Sciences Heidelberg und im Bereich Entrepreneurship tätig. Er forscht zu völker-, europa- und staatsrechtlichen Fragestellungen.

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Was war passiert? Im Sommer 2023 wollte die damalige Ampel-Koalition die Emissionen im Gebäudesektor deutlich absenken. Dazu sollten Änderungen am Gebäudeenergiegesetz vorgenommen werden. Im Kern ging es darum, dass in Zukunft keine Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden sollten. Doch diese Neuregelung ging der FDP als einem der drei Ampel-Partner letztlich zu weit. Auf den letzten Metern kam es sodann zu einer Einigung, die den rigorosen Spurwechsel bei den Heizungen deutlich abschwächte und zeitlich nach hinten verlagerte. Um trotz der späten politischen Einigung keine Zeit zu verlieren, entschloss sich die Bundesregierung dazu, den Gesetzgebungsprozess schon einmal anzustoßen. Im Herbst standen wichtige Landtagswahlen an. Man wollte dieses streitbeladenen Reformvorhaben vor Beginn der Sommerpause unter Dach und Fach haben.

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