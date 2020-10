So erreichen Sie Alexander Marguier:

Natürlich ist das Argument, zumindest auf den ersten Blick, nachvollziehbar: Wenn die Hälfte der deutschen Bevölkerung Frauen sind, dann sollen sie diesem Anteil entsprechend auch in den Parlamenten vertreten sein. So lautete jedenfalls auch die Begründung für das brandenburgische „Paritätsgesetz“, das soeben vom Landesverfassungsgericht gekippt wurde. Die Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) hatte die am 30. Juni dieses Jahres eingeführte Regelung denn auch stets mit dem vermeintlichen Gleichheitsgebot tapfer verteidigt. Wobei sich schon jeder Laie fragen konnte, warum der Gleichheitsgedanke dann nicht auch für Merkmale wie Religionszugehörigkeit oder sexuelle Ausrichtung gelten soll. Die Definition eines Menschen nach seinem Geschlecht ist ja bekanntlich ein bisschen démodée.

Freiheit der Wahl gilt auch vor der Wahl Aber was die rot-schwarz-grüne Koalition da im Sommer im Sinne vermeintlicher Geschlechtergerechtigkeit schließlich auf den Weg gebracht hatte, ist jetzt aus anderen, völlig nachvollziehbaren Gründen spektakulär gescheitert. Das Gesetz schrieb den Parteien vor, ihre Kandidatenlisten mit gleich vielen Männern und Frauen zu besetzen. Und in ihrem heutigen (einstimmig getroffenen) Urteil finden die Brandenburgischen Verfassungsrichter sehr deutliche Worte dazu: Der Grundsatz der Freiheit der Wahl gelte auch für Parteien bereits im Vorfeld der Wahl. Es sei ihre grundlegende Aufgabe, unter anderem durch Aufstellung von Kandidaten und Kandidatenlisten zu den Landtagswahlen, „die Offenheit des Willensbildungsprozesses vom Volk hin zu den Staatsorganen zu gewährleisten“, so das Gericht. Dieser Prozess müsse frei von inhaltlicher staatlicher Einflussnahme bleiben.

