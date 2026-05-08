Gordon Schnieder
Der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) beschließt noch schnell mit dem abgewählten Landtag eine Verfassungsänderung zuungunsten der Opposition / picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Verfassungsänderung in Rheinland-Pfalz Selbstdemontage der Demokratie

In seiner letzten Sitzung hat der alte Landtag von Rheinland-Pfalz das Quorum für Untersuchungsausschüsse von 20 auf 25 Prozent hochgesetzt. Im neuen Parlament kann die AfD damit nicht mehr allein einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Ein fatales Signal.

KOLUMNE: GRAUZONE am 9. Mai 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Eine Demokratie, die solche Verteidiger hat, braucht keine Feinde mehr: Am vergangenen Mittwoch beschloss der schon abgewählte Landtag in seiner letzten Sitzung auf Initiative von CDU, SPD und Grünen eine Änderung der Landesverfassung. Mit dieser wurde die Anzahl notwendiger Stimmen zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses von 20 auf 25 Prozent hochgesetzt.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Chris Groll | Sa., 9. Mai 2026 - 12:00

Danke Herr Grau für diesen Artikel.
Es tut mir leid, aber ich kann diese selbstgefälligen sich der Demokratie nicht verpflichteten Politiker nicht mehr sehen. Politiker, die nur an ihre Pfründe denken.
Heute bei TE: Achtung, Glosse!
Ein Text vom 8. Mai 2107 die allerdings ein realistisches beängstigendes Zukunftsszenario zeigt.

Chris Groll | Sa., 9. Mai 2026 - 12:01

Fremdschämen

Danke Herr Grau für diesen Artikel.
Es tut mir leid, aber ich kann diese selbstgefälligen sich der Demokratie nicht verpflichteten Politiker nicht mehr sehen. Politiker, die nur an ihre Pfründe denken.
Heute bei TE: Achtung, Glosse!
Ein Text vom 8. Mai 2107 die allerdings ein realistisches beängstigendes Zukunftsszenario zeigt.

Ingo Frank | Sa., 9. Mai 2026 - 12:40

zur „Rettung der (ihrer) Demokratie wird sich den Höhenflug der AfD weiter fortsetzen …. auch in Rheinland Pfalz
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Christa Wallau | Sa., 9. Mai 2026 - 12:40

das ist wachen Bürgern tatsächlich schon vor langer Zeit aufgefallen:
" ...ein Milieu auf den führenden Ebenen der Landes- und Bundespolitik, das den Herausforderungen in einer modernen Demokratie weder menschlich noch intellektuell gewachsen ist".
Wow!
Was glauben Sie wohl, wer und weshalb sich die AfD gegründet hat???
Das waren keine Ewig-Gestrigen, sondern die
hellsten Köpfe, die 2013 bereits erkannten, daß in Deutschland Ideologen die Politik bestimmten und nicht vernünftige u. verantwortungsbewußte Realisten.
Besorgte Menschen aus den Altparteien - vor allem aus der "vergrünten" Merkel-CDU, aber auch aus SPD und FDP - u. dazu viele bisher an keine Partei gebundene Leute fanden sich zusammen, da sie e i n Befund einte:
Wenn es bei uns so weiterläuft, nimmt das mit der BRD kein gutes Ende.
Daß sie völlig Recht hatten, zeigt sich jetzt in aller Krassheit. Aber niemand - auch Sie nicht, Herr Grau - gestehen dies offen ein. Es gibt bei uns keine Kultur des Umgangs mit Fehlern.

Die AfD besteht, wie alle Parteien und politischen Strömungen, aus einem Konglomerat verschiedener Kräfte, die genügend gemeinsame Gegner haben, um sich zusammenzuraufen. Die AfD hat auch eine ziemliche Entwicklung durchgemacht. Ich würde daher die AfD ein wenig mehr auf den Boden des "menschlichen" zurückholen - die allermeisten dort wollen glaube ich keine Nazi-Diktatur, aber sie vertreten (wie niemand) auch nicht 90% Mehrheiten oder irgendwelche höheren Wahrheiten.

Aus meiner Sicht sehe ich es mehr so, dass sich "die alte Mitte" (die natürlich auch ein heterogenes Konglomerat ist) in einige Sackgassen verlaufen hat bzw. zwar viel von Offenheit und Veränderung redet, aber dabei zu oft nur ihre Sicht meint und die Vielfalt und Offenheit (Nicht-normative-Vorgegebenheit) in der Welt nicht sehen will.

Es ist daher eine zu niedrig hängende Frucht, das berechtigt zu kritisieren. Das machen viele, nicht nur die AfD, und es ist noch kein Ausweis eigener höherer Einblicke. Denke ich.

Karl-Heinz Weiß | Sa., 9. Mai 2026 - 12:41

Angebliche Demokraten hebeln (jahrzehntelang geltende) demokratische Kontrollregeln aus. Eine bessere Werbung kann die AfD gar nicht bekommen. Friedrich Merz wollte diese Partei halbieren. Mit dem Schweigegelübde der "Brandmauer" und vergleichbaren Aktionen kommt sie nun ohne stringentes Programm auf verdoppelte Umfragewerte. Wie sagte einst Albert Einstein: „ Das Universum und die menschliche Dummheit sind unendlich. Beim Universum bin ich mir zwischenzeitlich nicht mehr ganz sicher".

Thomas Veit | Sa., 9. Mai 2026 - 12:43

DEMOKRATIE BESCHÄDIGEN UND ENTWERTEN AUCH!! Probleme lösen NICHT!

Warum wird mir Herr Höcke 👹 immer GLAUBWÜRDIGER..., in seiner 'Teufel-Funktion'? Sagt der Teufel schlicht und ergreifend die Wahrheit...!?? 🤔

>> Es ist ein politischer Kindergarten, welcher hier in Deutschland mittlerweile stattfindet, eine simulierte Demokratie.

[Anm.: 'simulierte Demokratie' hätte ich hier vor einem Jahr+ NICHT so ohne weiteres gebraucht..., aber seit sich die CDU FÜR JEDEN SICHTBAR! auch - freiwillig und wieder besseren Wissens vermutlich sogar...! - dem Linksgrünwoken antidemokratischen Brandmauer-Narrativ unterworfen hat und 'stolz ihren Nasenring zur Schau trägt'..., seit dem ist das auch für mich Gewissheit: Deutschland hat nur noch eine simulierte Demokratie! ...und Herr Höcke hat diesbezüglich zu ca. 99,87% Recht!]

https://open.spotify.com/playlist/0BsWuSY6B3S4dYm3K6TBEI

Urban Will | Sa., 9. Mai 2026 - 13:31

Eine Demokratie kann auch an der Dummheit und Unfähigkeit ihrer Protagonisten sterben, nicht, wie so oft gesagt, „abgewählt“ werden.
Nun weiß ich nicht, ob ich diese meine Landesparlamentarier vom Altparteienstadl nun bedauern, auslachen, verachten, bemitleiden oder schlicht ignorieren soll.
Irgendwie ist es so ein Mischmasch.
Gerade schaue ich aus meinem Haus auf das Hambacher Schloss. Ein Meilenstein der Demokratie Deutschlands in diesem schönen Bundesland, dessen „Volksvertreter“ - ein Name, der zu diesen Gestalten gewiss nicht mehr passt – gerade alles zerstören, wofür die Menschen damals zu diesem Bauwerk zogen.
Es wird den Zug der Erneuerung in diesem Lande nicht aufhalten.
So ein bisschen ähnlich wie damals auf dem Hambacher Schloss, als ebenfalls ein Zug ins Rollen kam.

Heidemarie Heim | Sa., 9. Mai 2026 - 14:04

Und nachdem das in Ludwigshafen ja bestens geklappt hat und auch Medien,Gerichte und der Rest all der Unsre Demokratie-Retter dies genauso statthaft finden und zusehen mit welch schäbigen Tricksereien ein vom Waehlervolk deutlich abgewähltes Parlament die schlichtesten Grundregeln aus offensichtlich niederen Gründen aushebeln per Änderung ewig bestehender Geschäftsordnungen,braucht sich wahrlich nicht zu wundern,wenn Sie eines Tages in die Geschichte eingehen als diejenigen,die eine der ehemals angesehensten Demokratien mutwillig an den Abgrund führten!Denn wenn wie geschehen nichts mehr hilft,wird dann geehrter Herr Dr Grau die letzte Stufe gezündet und Wahlergebnisse wie wir sie aus zahlreichen anderen Staatssystemen kennen "passend"gemacht? Wie viel muss denn noch passieren,bis unsere höchsten Verfassungshüter noch rechtzeitig diesem Treiben ein Ende setzen u. das Vertrauen der Bürger in unseren freiheitlichen Rechtsstaat retten u. wiederherstellen bevor er endgültig ruiniert wird?

sind doch alle selbst verwickelt..., und das nicht zu knapp...

Ein 'rechtzeitig' gibt es mE nicht mehr..., die Ereignisse auch z.B. um den Höcke-Podcast sprechen für sich >> DIESE DEMOKRATIE IST BEREITS AM ENDE! ... - das ist offensichtlich. Wer das nicht erkennt - gerade im Licht der letzten Ereignisse... - der schläft (noch), ist denkfaul, dumm oder naiv oder zu 100% linksgrünwoke indoktriniert. DEMOKRAT ist er jedenfalls NICHT!!!

H. Stellbrink | Sa., 9. Mai 2026 - 15:06

Was tun, wenn der Union die Demokraten ausgehen? Sie hat die Schlüsselrolle inne. Die politische Linke strebt ohnehin immer der Diktatur zu. Sie muss den von ihr erreichten "Fortschritt" unter allen Umständen gegen eine Rückabwicklung verteidigen, auch mit undemokratischen Mitteln. Von ihr kann man keine demokratische Gesinnung erwarten, obwohl es in der früheren bundesdeutschen Politik durchaus viele linke Demokraten gab. Wenn die Union weiter eifrig die Bekämpfung der Opposition durch Beschneidung parlamentarischer Rechte und Ächtung in allen gesellschaftlichen Bereichen betreibt, gibt es niemanden mehr, der ein autoritäres System verhindern kann.
Zur Demokratie gehören eben nicht nur die Spielregeln, sondern auch Leute, die den Grund für diese verstehen und sich aus Einsicht daran halten. Der Rechtsstaat soll die Minderheit vor der Willkür der Mehrheit schützen. Nutzt man ihn so dreist, um das Gegenteil zu tun, ist man schuld an dem, was man vorgeblich bekämpft.

mE richtig heißen... - weil sie sie ohne Not und aus Feigheit verschleudert hat an Linksgrünwoke... - nicht mehr und nicht weniger.

Merkel hat mit dem Demokratieabbau 2015 aktiv begonnen..., die Ampel hat diese Vorarbeit genutzt um ihre rotgrünlinken Ideen einzubringen und zu testen (feministische Aussenpolitik z.B. - Deutschlands große Schande diese internationale Lächerlichmachung...), und der machtbesessene Herr Friedrich Merz startet als konservativer Löwe - Links ist vorbei, Politikwende, 551-Fragen... - und endet bei der Linksgrünwoken als netter Bettvorleger... - den Nasenring noch drinnen... ...!

Hauptsache Kanzlerin 😃!! Scheiß auf Deutschland - und auf die Demokratie.

NEIN! Dieses Mal haben uns NICHT die Sozialdemokraten verraten..., sondern ganz klar und eindeutig die CDU - aus Feigheit und ohne Not!!

>> SCHADE ÜBER EUCH - CDU/CSU!! /KEINE IRONIE o.ä.

Bei mir 'ist der Riemen runter'... - endgültig! ☹
Tut mir leid...

Markus Michaelis | Sa., 9. Mai 2026 - 16:27

Das ist recht verfahren, so direkt sind kaum Lösungen in Sicht. Demokratie lebt nicht davon, dass jeder die Regeln einhält, weil es keine perfekten Regeln gibt, wie man etwa an dieser Parlamentsaktion sieht. Sie ist regelkonform, aber Vertrauen untergrabend. Letztlich braucht Demokratie ein gegenseitiges Mindestvertrauen und das beruht glaube ich in vielen Fällen mit auf einem Wir-Gefühl.

Die "alte Mitte" glaubt für mich zu sehr daran, dass die Überwindung eines Wir-Gefühls wichtig sei, weil das immer Menschen ausschließe, das scheint mir auch einer der größeren Streitpunkte mit der AfD zu sein.

Die AfD hat das Vertrauen von Millionen Menschen in fundamentalster Weise untergraben, aber ein Teil davon scheinen mir weltfremde Vorstellungen der "Mitte" zu sein, die mit oder ohne AfD so mit realen Menschen nicht funktionieren. Auch wenn die AfD samt allen Wählern weg wäre, würden die Menschen verschieden und übereinander erschüttert sein. Damit können wir im Moment nicht umgehen.

"Letztlich braucht Demokratie ein gegenseitiges Mindestvertrauen ..." - und weiter 'bla-bla-bla...' usw. etc..

Sie relativieren die Sachverhalte und treten sie breit, Herr Michaelis. Aber leider ist irgendwann auch ihr 'universelles Menschsein' einfach am Ende - Entschuldigung, ich wollte Ihne nicht zu nahe treten.

DAS EINZIGE WAS DIE DEMOKRATIE WIRKLICH BRAUCHT SIND DEMOKRATEN UND DEMOKRATINNEN...!!! NICHTS WEITER...!!

Aber daran mangelt es bei uns hier in Deutschland seit einiger Zeit entscheidend. NEIN!, wir haben keine funktionierende Demokratie mehr! - das belegen die Ereignisse klar, auch die aus dem Artikel geschilderten.

Was wir wirklich brauchen ausgehend vom Status Quo ist eine komplette STAATSREFORM. Gelingt die nicht - durch Wahlen!? - werden wir noch ganz andere Zustände hierzulande erleben..., und eine 'DDR 2.0' ist dabei sicherlich nicht mal die schlimmste Variante..., die haben wir ja de facto schon... ... (zu 95%)

Da fühle ich mich missverstanden. Ich sehe den Mensch gerade nicht als universelles Wesen, bei dem alle wesentlichen Dinge vorgegeben sind. Menschen können sich für sehr unterschiedliche Wege entscheiden (oder einfach reinwachsen), die wenig zusammenpassen.

Ich glaube auch nicht, dass Demokratie einfach klar ist. Wie man Demokratie austariert, welche konkreten Regeln sie sich gibt, ist ein weites Feld. Noch wichtiger ist, dass es auch andere Dinge gibt, wie Werte, Religion, Familie, Umwelt, Gerechtigkeit (jeder seine) und vieles mehr, die in Spannung zur Demokratie kommen können, und bei allen Menschen wird da auch die Demokratie, je nach anliegender Entscheidung, mal den kürzeren ziehen.

Unsere Gesellschaft ist für mich auf jeden Fall noch demokratisch, auch wenn Werte, Religion, Umwelt etc. relativ wieder wichtiger geworden sind. Die Gesellschaft tut sich im Moment schwer damit, dass sie gerne demokratisch sein will, Vielfalt will und ihre Werte. Das auszubalancieren holpert gerade

Umgehen können' (Ihr erster Beitrag) und "Die Gesellschaft tut sich im Moment schwer damit, dass sie gerne demokratisch sein will," ist ganz eindeutig der Verlust der Demokratie... - gerade ausgedrückt!?

Warum umschreiben Sie diesen Zustand derart schwammig...? Sagen Sie doch direkt was ist... 🤔

Sorry, ich möchte Sie in keinster Weise 'maßregeln' o.ä., nur verstehe ich nicht wieso Sie derart 'um den heißen Brei reden'..., es geht hier letztendlich doch um gelebten Demokratieverlust... - siehe Artikel...?

Wolfgang Borchardt | Sa., 9. Mai 2026 - 17:51

Nicht einmal für "unsere" Demokratie, die immer unverblümter nicht mehr allen gehören soll. Auch die CDU wird zunehmend unwählbarer, wenn man das Ausbleiben versprochener Reformen einbezieht. Die SPD ist es schon, auch wenn die Zwergenpartei - von der CDU nicht daran gehindert - sich ein übergroßes Sprachrohr geangelt hat. Und täglich profitiert nur eine Partei.

Jens Böhme | Sa., 9. Mai 2026 - 18:03

Es fehlen noch Landesverfassungsänderung und Grundgesetzänderung nach DDR-Vorbild - angepasst 2026:"Die Bundesrepublik ist ein demokratischer Staat deutscher Nation. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land, die gemeinsam unter Führung der Bürger und ihrer demokratischen Parteien CDU/CSU, SPD, Grüne und Linke unsere Demokratie verwirklichen."

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.