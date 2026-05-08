- Selbstdemontage der Demokratie
In seiner letzten Sitzung hat der alte Landtag von Rheinland-Pfalz das Quorum für Untersuchungsausschüsse von 20 auf 25 Prozent hochgesetzt. Im neuen Parlament kann die AfD damit nicht mehr allein einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Ein fatales Signal.
Eine Demokratie, die solche Verteidiger hat, braucht keine Feinde mehr: Am vergangenen Mittwoch beschloss der schon abgewählte Landtag in seiner letzten Sitzung auf Initiative von CDU, SPD und Grünen eine Änderung der Landesverfassung. Mit dieser wurde die Anzahl notwendiger Stimmen zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses von 20 auf 25 Prozent hochgesetzt.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.