- Was macht einen guten Strafverteidiger aus?
Immer mehr Anwälte beteiligen sich am allgemeinen Moralspektakel, zuletzt etwa die Verteidiger von fünf Palästina-Aktivisten in Stammheim. Dagegen spricht die besondere Rolle und Verantwortung der an einem Strafprozess beteiligten Juristen.
Moral ist zur sozialen Währung geworden. Der Philosoph Philipp Hübl spricht gar davon, dass wir uns alle an einem großen Moralspektakel beteiligen – jeden einzelnen Tag. Frühere Statussymbole wie bestimmte Konsumgüter werden mehr und mehr von luxuriösen Überzeugungen verdrängt, deren Anhänger eine neue moralische Oberschicht bilden. Während der Statuswert des Geldes im Verfall begriffen ist, steigt der Wert der Moral als Instrument, sich von anderen abzuheben. Haltung rückt in den Mittelpunkt der Selbstdarstellung. Eine ökologische Lebensführung, ostentatives Maskentragen während einer Pandemie auch dort, wo es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, eine Ukraine-Flagge am Revers. All dies mag individuell Ausdruck einer persönlichen Überzeugung sein. Öffentlich zur Schau getragen zahlt es allerdings – ob gewollt oder nicht – auf das soziale Konto ein und dient dabei der Distinktion und Identitätsbildung des Einzelnen innerhalb der Gesellschaft.
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