Verfahren gegen Pro-Palästina-Aktivisten in Stammheim: - Was macht einen guten Strafverteidiger aus?

Immer mehr Anwälte beteiligen sich am allgemeinen Moralspektakel, zuletzt etwa die Verteidiger von fünf Palästina-Aktivisten in Stammheim. Dagegen spricht die besondere Rolle und Verantwortung der an einem Strafprozess beteiligten Juristen.