Stammheim
Pro-Palästina-Aktivisten stehen in Stammheim vor Gericht, 27.04.2026 / picture alliance/dpa | Julian Rettig

Verfahren gegen Pro-Palästina-Aktivisten in Stammheim: Was macht einen guten Strafverteidiger aus?

Immer mehr Anwälte beteiligen sich am allgemeinen Moralspektakel, zuletzt etwa die Verteidiger von fünf Palästina-Aktivisten in Stammheim. Dagegen spricht die besondere Rolle und Verantwortung der an einem Strafprozess beteiligten Juristen.

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 3. Mai 2026

Autoreninfo

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

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Moral ist zur sozialen Währung geworden. Der Philosoph Philipp Hübl spricht gar davon, dass wir uns alle an einem großen Moralspektakel beteiligen – jeden einzelnen Tag. Frühere Statussymbole wie bestimmte Konsumgüter werden mehr und mehr von luxuriösen Überzeugungen verdrängt, deren Anhänger eine neue moralische Oberschicht bilden. Während der Statuswert des Geldes im Verfall begriffen ist, steigt der Wert der Moral als Instrument, sich von anderen abzuheben. Haltung rückt in den Mittelpunkt der Selbstdarstellung. Eine ökologische Lebensführung, ostentatives Maskentragen während einer Pandemie auch dort, wo es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, eine Ukraine-Flagge am Revers. All dies mag individuell Ausdruck einer persönlichen Überzeugung sein. Öffentlich zur Schau getragen zahlt es allerdings – ob gewollt oder nicht – auf das soziale Konto ein und dient dabei der Distinktion und Identitätsbildung des Einzelnen innerhalb der Gesellschaft. 

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Ingbert Jüdt | So., 3. Mai 2026 - 11:20

... welchen Verschuldens die Angeklagten eigentlich angeklagt sind (die Pro-Palästina-Haltung allein kann es ja nicht sein, wenn wir noch ein Rechtsstaat sind) und weshalb das Gericht vermeinte, Angeklagte und Verteidiger durch eine Glassscheibe trennen zu müssen.

Ich kann mich nämlich bis zur Eruierung diesbezüglich sachdienlicher Hinweise nicht der Arbeitshypothese entledigen, dass auch das Gericht in der Art, diesen Prozess zu gestalten, seinerseits ein pro-israelisches Moralspektakel inszeniert, um eine maximale Stigmatisierung der Angeklagten und der Bewegung, für die sie stehen, zu bewirken.

verhandelt werden..., bevor sie noch den ganzen Gerichtssaal zerlegen... ..., oder die vorsitzende Richterin in den Arm beißen...

>> Irgendwie sind wohl mittlerweile hier alle so 'n bisschen 'durchgeknallt', habe ich den Eindruck...

PS: aber bei der TERRORBANDE von Heinrich XIII. Prinz Reuß, für deren Prozess wohl EXTRA EIN HOCHSICHERHEITSVERHANDLUNGSSAAL GEBAUT wurde, meines Wissens..., DA macht das schon Sinn... - HOCHGEFÄHLICH!! nämlich... ... 😨!!, da wo dort... ... -- was ist mit denen eigentlich...?

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