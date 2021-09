Der Satz müsste eigentlich aufhorchen lassen: „Die Corona-Krise tangiert unseren liberalen Rechtsstaat in seinen Grundfesten.“ Klar, könnte man jetzt denken: Wieder so ein Schmock aus irgendeinem geschwurbelten Querdenker-Pamphlet. Das Zitat aber ist weder Panikmache noch Auftakt zu einer einschläfernden Sonntagsrede. Es stammt von Hans-Jürgen Papier, und der war immerhin acht Jahre lang Präsident des Bundesverfassungsgerichts. „Wenn abzusehen ist, dass gewählte Maßnahmen mehr Folgeschäden nach sich ziehen, als dies im Hinblick auf den Schutz, den sie wirklich bieten, verhältnismäßig erscheint, ist es Zeit gegenzusteuern“, schreibt der deutsche Spitzenjurist in seinem gerade erschienenem Buch „Freiheit in Gefahr“.

Man hätte Papiers Buch gerne dem noch amtierenden Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Nachttisch gelegt. Denn auf Initiative von Deutschlands oberstem Corona-Wächter haben sich die Gesundheitsminister der Länder unter Vorsitz von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) heute darauf verständigt, dass es vom November an keine Entschädigungszahlungen mehr für Ungeimpfte im Falle einer angeordneten Corona-Quarantäne geben wird. Lediglich die Gesundheitsminister Bremens und Thüringens enthielten sich bei der Abstimmung.