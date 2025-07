Nicht einmal ein auch nur rudimentäres Interesse an diesen Gründen scheint in der Führungsetage der Partei vorhanden, wie der jüngste Bundesparteitag belegt. Kurz: Diese Partei weiß überhaupt nicht mehr, wer oder was sie überhaupt ist – aber regieren und im öffentlichen Diskurs den Ton angeben, das wollen und können ihre Exponenten durchaus. Allen voran das Machtphänomen Lars Klingbeil.