Kundgebung von „Muslim interaktiv“
Kundgebung von „Muslim interaktiv“ gegen angeblich „islamfeindliche Berichterstattung“ am 11. Mai 2024 in Hamburg / picture alliance / SZ Photo | Jannis Große

Verbot von „Muslim interaktiv“ Die Vorkämpfer des Kalifats

Innenminister Alexander Dobrindt hat die Gruppe „Muslim interaktiv“ verboten. Die Islamismus-Expertin Susanne Schröter erklärt, warum das Verbot dieser frauenfeindlichen, gewaltverherrlichenden und antisemitischen Gruppierung nötig war.

VON SUSANNE SCHRÖTER am 5. November 2025 6 min

Autoreninfo

Susanne Schröter ist Ethnologin an der Goethe-Universität Frankfurt und leitet seit 2014 das des Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam.

So erreichen Sie Susanne Schröter:

Zur Artikelübersicht

Das Bundesinnenministerium hat die in Hamburg ansässige islamistische Gruppe „Muslim interaktiv“ verboten. Sie war in der Vergangenheit durch martialische Aufmärsche bekannt geworden, bei denen antisemitische Parole gerufen und ein Kalifat gefordert wurden. Ein Kalifat ist eine antidemokratische Staatsform, in der allein das Gesetz der Scharia gilt. Wie so etwas aussieht, kann man gegenwärtig in Afghanistan oder in den Regionen Asiens und Afrikas beobachten, in denen islamistische Milizen die Macht übernommen haben. Frauen werden entrechtet, die Freiheit abgeschafft. Auch der IS verstand sein Terrorregime, in der Minderheiten abgeschlachtet und Jesidinnen versklavt wurden, als Kalifat.

Dass „Muslim interaktiv“ sich mit dieser Forderung in der Öffentlichkeit präsentieren konnte, durch eine strikte Geschlechtertrennung zwischen den aggressiv auftretenden Männer und den vollverschleierten Frauen zusätzlich provozierte, wurde zu Recht als Machtdemonstration verstanden. Zusammen mit ihren Schwesterorganisationen „Generation Islam“ und „Realität Islam“ forderte sie Staat und Gesellschaft immer selbstbewusster heraus. Muslime sollten sich der Integration widersetzen, verkündeten ihre Führer, denn diese seien anderen Werten verpflichtet als Nichtmuslime. 

Lesen Sie auch
Cicero Plus content „Muslim Interaktiv“

Kalifatspropaganda und Opferinszenierung

Welche Werte gemeint sind, ist kein Geheimnis. „Realität Islam“ machte bereits 2016 mit einer Kampagne für das Kinderkopftuch und die Komplettverschleierung von Frauen von sich reden. #BurkaUnsereIdentität war einer der Hashtags, illustriert mit dem Umriss einen vollständig verhüllten Frau, #KopftuchunserePflicht ein anderer. Der Hashtag #NichtohnemeinKopftuch zeigte ein kleines Mädchen mit geblümter Kopf-und Halsbedeckung sowie einem züchtig gesenkten Blick. Passend dazu gab es Belehrvideos, in denen die passende Ideologie verkündet und Männer beraten wurden, wie sie die Verschleierung ihrer Töchter durchsetzen können.

Sie infiltrieren islamische Hochschulgruppen

Doch die drei islamistischen Organisationen wollten nicht nur belehren, sondern auch einschüchtern. Immer wieder wurden Videos gepostet, in denen Kritiker mit Bild und Namen als Feinde des Islam gebrandmarkt wurden. Was dies bedeuten kann, wissen wir spätestens seit dem Mord an Samuel Paty, einem französischen Lehrer, der im Jahr 2020 von einem jungen Islamisten enthauptet wurde. Dieser hatte auf eine Internetkampagne gegen den Lehrer reagiert, der ins Visier der Extremisten geraten war, weil er in seiner Klasse das Thema Meinungsfreiheit anhand der Anschläge auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo besprochen hatte. Neben Kritikern wurden auch bekannte liberale Muslime wie Ahmad Mansour und Seyran Ates als Islamfeinde angeprangert. Ihr Vergehen bestand darin, dass sie dem Anspruch auf Deutungshoheit über den Islam, den die genannten Gruppierungen erheben, deutlich widersprachen. Auf welch fruchtbaren Boden solche islamistische Hetze fällt, zeigt der Umstand, dass Mansour, Ates und andere moderate Muslime mittlerweile unter permanenten Polizeischutz gestellt werden mussten.

Immer wieder fallen „Muslim interaktiv“, „Generation Islam“ und „Realität Islam“ mit antisemitischen Äußerungen auf. Israel habe kein Existenzrecht und müsse als Staat aufgelöst werden, verkünden Frontmänner wie Raheem Boateng von „Muslim interaktiv“ und Ahmad Tamim von „Generation Islam“. Tamim hielt am 3. November 2023 in Essen bei einer ersten Kalifats-Demonstration einen einstündigen Vortrag, in dem er das Massaker der Hamas als gelungene Widerstandsaktion gegen Israel bezeichnete. Israel sei als Staat illegitim. Doch nicht nur der jüdische Staat, auch seine arabischen Nachbarn haben seiner Ansicht nach keine Existenzberechtigung. Sie seien das Ergebnis eines kolonialen Projektes und müssten einem großen Kalifat weichen, in dem alle Muslime verpflichtet würden, nach den Regeln Gottes zu leben. 

Lesen Sie auch
Eine Frau in einer Burka geht über den Odeonsplatz in München
Der stetige Vormarsch des Islamismus

Die Scharia gewinnt an Boden – mit deutscher Hilfe

Diese Vorstellungen entsprechen vollständig der Ideologie der international tätigen Organisation „Hizb ut-Tahrir“ (Partei der Befreiung), die 1953 in Ost-Jerusalem gegründet wurde. Mittlerweile ist sie in vielen islamisch geprägten Ländern, darunter in Jordanien, in der Türkei, in Indonesien, Saudi-Arabien, in Ägypten, Pakistan und den meisten zentralasiatischen Republiken verboten. In Deutschland wurde 2003 ein Betätigungsverbot verhängt.

„Muslim interaktiv“, „Generation Islam“ und „Realität Islam“ stehen im begründeten Verdacht Nachfolgeorganisationen von „Hizb ut-Tahrir“ zu sein. Wie jene verstehen sich als islamische Elite und rekrutieren ihre Anhänger bevorzugt unter gebildeten jungen Muslimen an Gymnasien und Hochschulen. Sie infiltrieren islamische Hochschulgruppen und erproben, ob sich ihre Normen an staatlichen Bildungseinrichtungen durchsetzen lassen. Dabei geht es um die Einrichtung von Gebetsräumen, die Praktizierung der Geschlechtertrennung und die Einflussnahme auf Inhalte von Veranstaltungen. Dabei sind sie durchaus erfolgreich. Als ich im Jahr 2022 an der Goethe-Universität eine Konferenz zum Thema „Queer im Islam“ organisierte, protestierten gleich drei islamische Hochschulgruppen mit dem Argument, ich wolle den Islam zerstören.

Im besonderen Fokus stehen Agitationen gegen Israel

Ihren Erfolg verdanken die genannten islamistischen Vereinigungen einer wirkungsvollen Kombination von Online- und Offline-Aktivitäten. Auf eigenen Internetkanälen spricht man die Gefolgschaft mit vermeintlichen Informationen zu grundsätzlichen Fragen des Islam an, wirft beispielsweise die Frage auf, ob sich eine Frau verschleiern müsse (Antwort: natürlich ja), und betont, dass Muslime nicht die Werte der deutschen Gesellschaft teilen dürften, da diese den Geboten Allahs widersprechen. Integration wird abgelehnt, eine Wagenburgmentalität gefördert. Deutschland sei eine Wertediktatur, wiederholten die charismatischen Führer der genannten Vereinigungen in Endlosschleife und machen damit Stimmung gegen Nichtmuslime und liberale Muslime. Zusätzlich werden aktuelle Themen aufgegriffen, wenn sie sich eignen, eine angebliche Islamfeindlichkeit der deutschen Gesellschaft zu demonstrieren und Muslime zur Abschottung zu bewegen. Als islamfeindlich gilt jede Intervention gegen die Durchsetzung islamistischer Normen und Regularien. 

Lesen Sie auch
Cicero Plus content Islamisten-Aufmärsche in Hamburg

Die verlogene Empörung der Politik

Im besonderen Fokus stehen Agitationen gegen Israel, um Anschlussmöglichkeiten an breite muslimische Anti-Israel-Narrative und sogar an einen linken postkolonialen Diskurs zu nutzen. Dass die Propaganda Gewalt gegen Juden oder sogar Anschläge legitimieren könnte, wurde offenbar in Kauf genommen. Wie bei „Hizb ut-Tahrir“ scheint ein strategisches Verhältnis zu Gewalt zu bestehen.

Bei all dem Zündeln geht man durchaus geschickt vor, bemüht sich „rote Linien“ nicht zu überschreiten, um einem Vereinsverbot zu entgehen. Das ging lange Zeit gut. Jetzt wurde offenbar genug belastendes Material gesammelt, damit die Politik tätig werden konnte. Dies ist ein gutes Zeichen, denn eines sollte klar sein: Die Demokratie wird von jeder Form des Extremismus herausgefordert, vom Rechts- und Linksextremismus ebenso wie vom Islamismus.

Lesen Sie auch
Video content Susanne Schröter im Gespräch mit Clemens Traub

Cicero Podcast Politik: „Die pro-palästinensischen Studenten blenden die Realität komplett aus“

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Stefan | Mi., 5. November 2025 - 16:15

Ich hoffe das war nur der erste Streich ... und der zweite folgt sogleich.

H. Stellbrink | Mi., 5. November 2025 - 16:35

Die Union scheint noch lernfähig zu sein. Nachdem sie im letzten Jahr einen Verbotsantrag von "Muslim Interaktiv" seitens der AfD noch abgelehnt hatte, ist dieses Verbot jetzt erfolgt.
Es ist natürlich immer blöd, wenn die Falschen Recht haben.

Urban Will | Mi., 5. November 2025 - 17:09

intoleranten vollbärtigen Gestalten auf dem Bild anschaue, Typen, die alles und jeden, die ihrer Ideologie (eine Religion ist das nicht) nicht folgen, hassen und abschlachten wollen, die die Juden auslöschen wollen, etc. und dann lesen muss, dass sie sich über „Islamfeindlichkeit“ aufregen, dann bekomme ich leichten Blutdruck.
Gut, dass Dobrindt hier ein Zeichen gesetzt hat.
Das kann aber nur ein Anfang sein.
Merz hat vor einigen Wochen bei der Synagogen-Eröffnung in München geheult. Seine Ergriffenheit nahm ich ihm ab. Nicht aber sein Versprechen „alles“ tun zu wollen, dass Juden in Deutschland wieder sicher leben können.
Bei der nächsten Kalifats-Demo muss die Polizei anrücken, die Teilnehmer festnehmen und dann müssen alle aus dem Land fliegen, die keinen Pass haben. Und diejenigen, die einen Pass haben, müssen überprüft werden, wie und warum sie ihn bekommen haben.
Wir müssen anfangen, uns selbst und unsere Kultur zu verteidigen!

100 % Zustimmung!
"Bei der nächsten Kalifats-Demo muss die Polizei anrücken, die Teilnehmer festnehmen und dann müssen alle aus dem Land fliegen, die keinen Pass haben. Und diejenigen, die einen Pass haben, müssen überprüft werden, wie und warum sie ihn bekommen haben. Wir müssen anfangen, uns selbst und unsere Kultur zu verteidigen!"

Andreas | Mi., 5. November 2025 - 17:10

Man sollte dann aber auch konsequent genug sein und die Protagonisten dieser zweifelhaften Gruppen außer Landes schaffen. Und dafür sorgen, dass sie nicht mehr einreisen können, was natürlich eine funktionierende Grenzsicherung erforderlich macht.

Christoph Kuhlmann | Mi., 5. November 2025 - 17:14

Dieselben Menschen, die bei uns für die Rechte von Frauen und Minderheiten, die sich durch sexuelle Praktiken definieren kämpfen, kommen bei Menschen aus anderen Kulturräumen oft zum gegenteiligen Schluss. Die Trennung von Geschlechtern und die Unterdrückung von Frauen wird geduldet. Selbst die Todesstrafe für alles was Queer ist darf dort postuliert werden. Wenn man bei der Bewertung von Menschen kulturelle Prägung, Religion und/oder Herkunft zum ausschlaggebenden Kriterium macht so wertet man zutiefst rassistisch, insbesondere wenn sich die Bewertung ins Gegenteil verkehrt. Zahlreiche linke Unigruppen aber auch Dekane und anderes Personal handeln so. Ebenso die Linke, Teile des linken Flügels der SPD und große Teile der Grünen. Alles was ihnen argumentativ einfällt ist der Versuch den eigenen Rassismus politischen Gegnern zu unterstellen. Das letzte Beispiel war die Stadtbild Kampagne. Gerade linke Verwaltungen erlauben islamistischen Organisationen Propaganda und Indoktrination.

Maria Arenz | Mi., 5. November 2025 - 17:23

gehört eben auch zu Deutschland. Und den werden wir auch nicht mehr los. Ob offen provozierend oder mehr oder weniger im Untergrund- es gibt inzwischen viel zu viele Muslime im Land, zwischen den sich diese Bagage verstecken kann wie der Fisch im Wasser. Dazu noch all die nützlichen Idioten in unseren Parteien, Kirchengemeinden und Medien. "Interessantes" Experiment, das wir da angesetzt haben. Wäre nicht das erste Knallgas , das seinen Veranstaltern um die Ohren fliegt.

Günter Johannsen | Mi., 5. November 2025 - 18:13

Der Islam gehört NICHT zu Deutschland!
Das Christentum und das Judentum - aus dieser Tradition leben wir nämlich - gehören zu Deutschland ... und das ist nicht verhandelbar!

Günter Johannsen | Mi., 5. November 2025 - 17:42

mit einem noch finstereren menschenverachtenden Hintergrund auf UNSEEN Straße ihren dumm-ideologischen Schmutz verbreiten durften, ist schon ein Skandal. Das dem jetzt ein jähes Ende gesetzt wurde, ist absolut notwendig. Diese finsteren gestalten sollten sofort ausgewiesen werden, denn sie verbreiten ihren tödlich-ideologischen Müll (es hat mit Religion nichts zu tun!) weiterhin auf Straßen und bedrängen Leute und auch Kinder, bei ihnen mitzumachen! Diese Typen müssen jetzt raus aus unserem Land. Sie leben auf unsere Kosten und wollen uns zerstören! Es erinnert mich an Max Frischs "Biedermann und die Brandstifter"!

Günter Johannsen | Mi., 5. November 2025 - 17:44

Der Haarölfabrikant Gottlieb Biedermann nimmt in seinem Haus zwei Männer auf (Schmitz und Eisenring), die er auf seinem Dachboden hausen lässt. Biedermann muss feststellen, dass Schmitz und Eisenring auf dem Dachboden Benzinfässer einlagern und mit Zündschnur und Zündkapseln hantieren. Er lädt die beiden Männer zum Abendessen ein und fragt sie bei dieser Gelegenheit, wer sie seien und was sie wollten. Offen gestehen sie ihm, dass sie Brandstifter sind. Biedermann hält diese Auskunft aber für einen Scherz – weil er ja ein Gutmensch ist -, verbrüdert sich mit ihnen und gibt ihnen die verlangten Streichhölzer, obwohl es in letzter Zeit schon mehrfach zu Brandstiftungen gekommen ist … Als bereits sein Haus brennt, will Gutmensch Biedermann immer noch nicht wahrhaben, dass es sich bei Schmitz und Eisenring tatsächlich um Brandstifter handelt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.