Wie blank die Nerven des sich sonst so kühl-hanseatisch und besonnen gebenden Kanzlers liegen, zeigte sich kürzlich bei einem privaten Empfang in Berlin. Da warf Scholz dem schwarzen CDU-Politiker Joe Chialo vor, er sei in der CDU nicht mehr als ein „Feigenblatt“ und ein „Hofnarr“. Dies berichtet Focus-Chefredakteur Georg Meck, der an diesem Empfang teilnahm.