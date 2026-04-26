- Ohne Worte keine Welt
Ein großer Irrtum der digitalen Gegenwart ist die Verachtung der Sprache. Mit Simplifizierung erfasst man die Welt nicht besser, sondern lässt die Wirklichkeit verkümmern. Deswegen brauchen wir ein Zurück zur Schriftlichkeit.
Der Deutschlandfunk sendet seit einiger Zeit „Nachrichten in einfacher Sprache“. An bundesrepublikanischen Schulen werden Werke der Weltliteratur „in einfacher Sprache“ gelesen, nicht nur an Grundschulen, sondern auch schon an Gymnasien. Gibt es eine „komplizierte Sprache“? Ist Deutsch nicht länger einfach Deutsch, sondern zweifaches Deutsch – je nachdem, wer gerade angesprochen wird, wer gerade lesen darf, wer gerade verstehen soll? Oder wozu sonst braucht es Journalismus und Literatur in einfacher Sprache?
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