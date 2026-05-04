US-Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern, Deutschland
US-Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern, Deutschland / picture alliance / ZUMAPRESS.com | U.S. Army

US-Truppenabzug aus Deutschland „Die Glaubwürdigkeit der Abschreckung steht auf dem Spiel“

Die USA wollen 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Militärexperte Ralph Thiele beschreibt, warum Washington seinen Fokus zunehmend nach Asien verlagert. Er warnt vor den Folgen für Abschreckung, Nato-Strukturen und die strategische Stabilität in Europa.

INTERVIEW MIT RALPH THIELE am 4. Mai 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

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Dirk Nowotsch | Mo., 4. Mai 2026 - 21:00

Zitat: "Es gibt auch Standorte, die die Amerikaner selbst dringend benötigen" Was soll diese unterwürfige Heulerei? Klare ansage an Trump und seine wilden Horde: "Geht einer, gehen bitteschön Alle!". So einfach! Kein Cherry-Picking! Nichts mehr Rammstein, Spangdahlem und Boden Grafenwöhr! Keine Drohnenmorde mehr von deutschen Boden und Überflugs Rechte auch nicht mehr! Ohne den US Kurs in der Ukraine hätten wir heute keine Wirtschafts- und Sozialkrise! Wir würden auch nicht am Rande eines Krieges mit den Russen stehen! Nur unsere "Politvasallen" der vorherigen und jetzigen Regierung haben uns in den Anglo-Amerikanisch inszenierten Ukrainekrieg involviert.

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