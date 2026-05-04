- „Die Glaubwürdigkeit der Abschreckung steht auf dem Spiel“
Die USA wollen 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Militärexperte Ralph Thiele beschreibt, warum Washington seinen Fokus zunehmend nach Asien verlagert. Er warnt vor den Folgen für Abschreckung, Nato-Strukturen und die strategische Stabilität in Europa.
Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).
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