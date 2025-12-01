Ein ukrainischer Soldat geht eine Straße in der Frontstadt Kostjantyniwka entlang
Ein ukrainischer Soldat geht eine Straße in der Frontstadt Kostjantyniwka entlang / picture alliance/dpa/Ukrainian 24th Mechanized brigade | Oleg Petrasiuk

US-Friedensplan im Ukraine-Krieg „Wir Europäer schwadronieren seit Jahren – und verstehen den Krieg nicht“

„In Kiew wächst der Druck – politisch wie militärisch“, sagt Roland Popp. Die Ukraine ringe um Personal, Legitimität und Zeit. Was bedeutet das für mögliche Friedensgespräche? Ein Interview über rote Linien und gefährliche Illusionen.

INTERVIEW MIT ROLAND POPP am 1. Dezember 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Roland Popp forscht an der Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich zu militär- und gesamtstrategischen Fragen, Nuklearwaffen, technologischer Innovation und internationaler Geschichte. Er ist Historiker des Kalten Krieges und Islamwissenschaftler.

Ernst-Günther Konrad | Mo., 1. Dezember 2025 - 14:43

Was mir gut gefällt ist, dass Prof. Popp offenbar kein systemtreuer Kriegsbefürworter ist, sondern das, was man überhaupt bei diesem Krieg halbwegs sicher analysieren kann, neutral aufzuarbeiten versucht. Niemand weiß, wann der Krieg zu Ende ist. Niemand weiß, wie er endet. Ich ganz persönlich denke, das UA ihn von sich zu Ende bringen muss, weil Mann und Geld, Logistik und Zustimmung im eigenen Land, aber auch zunehmend in der EU fehlt. Und der Druck auf Selenskij wird täglich größer. Dem geht die Flatter. Seine Schweinereien drohen aufzufliegen. Und ja, Trump könnte seiner Linie treu bleiben und sich nach Afghanistan, jetzt auch aus diesem Konflikt langsam herausziehen, so gesichtswahrend für die USA, wie es möglich ist. Und am Ende sitzt der Rest der Runde mit heruntergelassenen Hosen da, weil nicht merkt, wohin die Reise geht. Die USA unter Obama haben diesen Krieg hinterhältig über UA mit Albright 2014 begonnen zu provozieren. Der Schauspieler hat seine Rolle nun auserzählt.

Wolfgang Borchardt | Mo., 1. Dezember 2025 - 15:13

sachlich fundierten Beitrag zum Ukraine-Krieg gelesen, vielen Dank. Der Mangel an diplomatisch qualifiziertem Personal spielt insofern keine Rolle, als das gegenwärtige Europa kaum Durchsetzungsmöglichkeiten bietet. Eine starke Achse Paris - Berlin - Moskau ist in der EU untergegangen, sicher zum Wohlgefallen der USA, die ein starkes Europa weniger gern sieht als eines, das führungslos in Zersplitterung vergeht und an Bürokratie erstickt.

