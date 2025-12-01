- „Wir Europäer schwadronieren seit Jahren – und verstehen den Krieg nicht“
„In Kiew wächst der Druck – politisch wie militärisch“, sagt Roland Popp. Die Ukraine ringe um Personal, Legitimität und Zeit. Was bedeutet das für mögliche Friedensgespräche? Ein Interview über rote Linien und gefährliche Illusionen.
Roland Popp forscht an der Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich zu militär- und gesamtstrategischen Fragen, Nuklearwaffen, technologischer Innovation und internationaler Geschichte. Er ist Historiker des Kalten Krieges und Islamwissenschaftler.
-
