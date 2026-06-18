Lockiger brauner Hund mit Palästinenserschal sitzt neben einer Person mit Sonnenbrille; Foto.
Auf den Hund gekommen: Die deutsche Linke auf dem Palästina-Trip / picture alliance/dpa | Annette Riedl

Unterwerfungsgesten der Selbstgerechtigkeit Die Erbärmlichkeit des linken Antisemitismus

Zu den trübsten Verwirrungen deutscher Kulturschaffender gehört ihre antisemitische Disposition. Ihre Feigheit hindert sie zugleich daran, sich selbstbewusst dazu zu bekennen. Erst kürzlich wurde eine jüdische Intellektuelle von einer Veranstaltung der phil.COLOGNE ausgeladen.

VON FLORIAN HARTLEB am 18. Juni 2026 4 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Nichts ist einem Perversen heiliger als die eigene Verdorbenheit, die er zugleich mit allen Mitteln zu verbergen sucht. In diesem Sinne fühlen sich Repräsentanten im deutschen Kulturbetrieb immer häufiger dazu berufen, öffentlich sogenannte „Israelkritik“ zu üben, sich mit den notorisch Erniedrigten und Beleidigten zu solidarisieren und sogar das Völkerrecht (von dem sie im Regelfall keinen Schimmer haben) herabzuwürdigen, um darauf ihr dünnes Süppchen aus moralischer Hybris und historischer Ahnungslosigkeit zu kochen. Nennen wir die Sache doch einfach bei ihrem richtigen Namen: Antisemitismus von links. 

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Heidemarie Heim | Do., 18. Juni 2026 - 13:57

Oder bedingen sich beide? Denn egal ob linker oder rechter Antisemitismus, mal mehr oder weniger geschickt getarnt als Israelkritik zeitgeistige Urstände feiern kann in unserer Gesellschaft, so kommt man nicht umhin, fassungslos oder nicht geehrter Herr Prof. Hartleb, sich selbst zu hinterfragen als Nichtantisemit, inwieweit ein überragender Geist wie der Einsteins recht hatte mit dem ihm zugeschriebenen Zitat. "Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen."
Das fängt im normalen Schutzraum Familie an mit dem sexuell übergriffigen,missbrauchenden guten "Onkel", dem so netten, unauffälligen Nachbarn, der sich als Serienkiller entpuppt oder wie beim Oktober-Massaker sich beteiligt oder feiert, bis hinein in geopolitisch interessierte Kreise,die Hauptsache das Geschäft läuft weiter auf Menschenrecht, Völkerrecht und was man darunter versteht pfeifen. Augen zu und durch ist und bleibt die Devise. Gesünder so! MfG

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