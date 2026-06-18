- Die Erbärmlichkeit des linken Antisemitismus
Zu den trübsten Verwirrungen deutscher Kulturschaffender gehört ihre antisemitische Disposition. Ihre Feigheit hindert sie zugleich daran, sich selbstbewusst dazu zu bekennen. Erst kürzlich wurde eine jüdische Intellektuelle von einer Veranstaltung der phil.COLOGNE ausgeladen.
Nichts ist einem Perversen heiliger als die eigene Verdorbenheit, die er zugleich mit allen Mitteln zu verbergen sucht. In diesem Sinne fühlen sich Repräsentanten im deutschen Kulturbetrieb immer häufiger dazu berufen, öffentlich sogenannte „Israelkritik“ zu üben, sich mit den notorisch Erniedrigten und Beleidigten zu solidarisieren und sogar das Völkerrecht (von dem sie im Regelfall keinen Schimmer haben) herabzuwürdigen, um darauf ihr dünnes Süppchen aus moralischer Hybris und historischer Ahnungslosigkeit zu kochen. Nennen wir die Sache doch einfach bei ihrem richtigen Namen: Antisemitismus von links.
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