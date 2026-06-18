Unterwerfungsgesten der Selbstgerechtigkeit - Die Erbärmlichkeit des linken Antisemitismus

Zu den trübsten Verwirrungen deutscher Kulturschaffender gehört ihre antisemitische Disposition. Ihre Feigheit hindert sie zugleich daran, sich selbstbewusst dazu zu bekennen. Erst kürzlich wurde eine jüdische Intellektuelle von einer Veranstaltung der phil.COLOGNE ausgeladen.