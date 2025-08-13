Bundeskanzler Friedrich Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz / picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner

Unruhe in der Union nach Waffenexportstopp „Es war offensichtlich nicht mit der CSU abgestimmt“

Die CSU zeigt sich irritiert: Im Interview bezeichnet Vize-Bundestagspräsidentin Andrea Lindholz den Stopp von Waffenlieferungen an Israel als problematisch und betont die historische Dimension der Entscheidung.

INTERVIEW MIT ANDREA LINDHOLZ am 13. August 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „Future for Fridays?“ im Quadriga-Verlag.

Andrea Lindholz ist eine deutsche Rechtsanwältin und Politikerin der Christlich-Sozialen Union (CSU). Seit 2013 vertritt sie den Wahlkreis Aschaffenburg im Deutschen Bundestag. Am 25. März 2025 wurde sie zur Vizepräsidentin des Bundestages gewählt und gehört damit dem Präsidium des Parlaments an.

Frau Lindholz, am vergangenen Freitag hat Bundeskanzler Friedrich Merz den Waffenexportstopp für Israel beschlossen. Wie überraschend kam diese Entscheidung für Sie und Ihre CSU-Kollegen?

Heidemarie Heim | Mi., 13. August 2025 - 15:18

Gerade noch mal zurecht gebogen im letzten Abschnitt des Interviews!
Man war bis dahin durchaus gewillt Frau Lindholz für ihre ungewohnt offene Konversation in Sachen "politische Fehlentscheidungen und mögliche Kollateralschäden die die Welt nicht braucht" zu loben. Bis, ja bis die Sprache auf den super erfolgreichen Innenminister und seine ruhige besonnene Art, kleiner Tipp "Fragen Sie mal bei Frau Slomka und insbesondere bei Frau Dr. Weidel nach!" was die Umgangsformen des Herrn betrifft, kam. Weder gehöre ich zu denjenigen, die einen solchen Politikstil begrüßen, noch begrüße ich es, wenn man mich als Wählerin bzw. schon immer gewesene Bürgerin unseres im Niedergang befindlichen schönen Landes für dumm verkaufen möchte! Auch wenn ich inzwischen zu der (Rentner)-Generation gehöre, welcher angeblich die Zukunft nachfolgender Generationen am Gesäß vorbeigehen soll. Zu guter Letzt noch ein Ratschlag für eine gesetzliche Regelung: Verbot von Buer Lecithin+, Tai Ginseng für uns Alte;) FG

Ernst-Günther Konrad | Mi., 13. August 2025 - 15:29

Das konnte man ja überall lesen. Und wird das innerhalb der UNION irgendwelche Folgen haben? Weder die einen, noch die anderen können ohne einander. Und jetzt, wo die UNION nur noch 24% lt. Forsa haben soll, mithin bei ca. 6% CSU, die Merzelpartei nur noch 18% hat, wird man auf die Zähne beißen müssen und weiter gehts. So langsam näherte sich die CDU der SPD und die hat ja bekanntlich noch Luft nach unten. Man hängt ja genauso an der Macht, wie die UNION. Und die AFD wird demnächst noch weiter steigen und dann könnt ihr froh sein, wenn ihr als Juniorpartner mitspielen dürft. Wie ich Euren Söder kenne, wird der schon eine Schmutzelei vorbereiten und Rache üben. Tja, ihr werdet ernten was ihr sät, steht sinngemäß in der Bibel. Und mal sehen was herauskommt nach dem Parteigipfel gestern Abend im Kanzleramt, wo Merz seine letzten Vertrauten zusammengerufen hat. Ihr habt fertig, ihr wollt es nur nicht akzeptieren. Und ihr behauptet Lösungen zu haben, könnt sie mit der SPD nicht umsetzen.

