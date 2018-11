Informationslücke mit Methode

Klingt einfach, ist aber offensichtlich schwer, zumindest für die Bundesregierung. Auf besonders peinliche Weise deutlich wurde das in den letzten Wochen beim Thema Migrationspakt. Der nämlich war hierzulande über Monate eben kein Thema, was umso erstaunlicher ist, als alles, was mit Migration und Flüchtlingen zu tun hat, bei den Wählern höchste Priorität genießt. Wer aber, so der naheliegende Verdacht, ein heißes Eisen gar nicht erst anfasst, der hat dafür einen guten Grund. Vertrauensbildende Maßnahmen sehen auf jeden Fall anders aus.