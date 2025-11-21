Unionsparteien in der Klemme - Klares Verkaufssignal

CDU/CSU sind auf Schrumpfkurs, wie es auch die SPD ist. Das liegt an der dysfunktionalen Koalition. Aber anders als die Unionsparteien können die Sozialdemokraten für künftige linke Mehrheiten kämpfen. Womit hingegen wollen Merz & Co ihre Wahlkämpfe führen?