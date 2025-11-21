- Klares Verkaufssignal
CDU/CSU sind auf Schrumpfkurs, wie es auch die SPD ist. Das liegt an der dysfunktionalen Koalition. Aber anders als die Unionsparteien können die Sozialdemokraten für künftige linke Mehrheiten kämpfen. Womit hingegen wollen Merz & Co ihre Wahlkämpfe führen?
Noch wenige Wochen vor der zurückliegenden Bundestagswahl bestand im sogenannten bürgerlichen Lager die Hoffnung auf eine parlamentarische Mehrheit. Diese Hoffnung war demoskopisch zwar nur vage, aber sie gab immerhin halbwegs berechtigten Anlass dazu, aus den Unionsparteien heraus für eine Koalition mit der FDP zu werben. Es kam bekanntlich anders: CDU/CSU landeten bei mageren 28,5 Prozent, während die FDP mit 4,3 Prozent aus dem Bundestag verabschiedet wurde.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.