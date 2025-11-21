Wahlkampf 1961
Auf die Richtung kam es an: Plakate zur Bundestagswahl im Jahr 1961 / picture alliance / dpa

Unionsparteien in der Klemme Klares Verkaufssignal

CDU/CSU sind auf Schrumpfkurs, wie es auch die SPD ist. Das liegt an der dysfunktionalen Koalition. Aber anders als die Unionsparteien können die Sozialdemokraten für künftige linke Mehrheiten kämpfen. Womit hingegen wollen Merz & Co ihre Wahlkämpfe führen?

VON ALEXANDER MARGUIER am 21. November 2025 6 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Noch wenige Wochen vor der zurückliegenden Bundestagswahl bestand im sogenannten bürgerlichen Lager die Hoffnung auf eine parlamentarische Mehrheit. Diese Hoffnung war demoskopisch zwar nur vage, aber sie gab immerhin halbwegs berechtigten Anlass dazu, aus den Unionsparteien heraus für eine Koalition mit der FDP zu werben. Es kam bekanntlich anders: CDU/CSU landeten bei mageren 28,5 Prozent, während die FDP mit 4,3 Prozent aus dem Bundestag verabschiedet wurde. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Karl-Heinz Weiß | Fr., 21. November 2025 - 18:01

In Deutschland ist es weiterhin unpopulär, aber ein Blick auf die politische Entwicklung in Italien erscheint hilfreich. Das dort früher "eingemauerte" Parteiensystem ist zerbrochen, und die konservative Politik von Frau Meloni ist mehrheitsfähig. Der absolut nicht "trittsichere" Friedrich Merz ist für einen solchen politischen Prozess ungeeignet. Eine Minderheitsregierung mit einem künftigen Kanzlerkandidaten Markus Söder schon eher, wenn dieser seinem bisherigen Chamäleon-Kurs abschwört. Nach dem absehbaren Desaster bei der Berlin-Wahl wäre es denkbar, den Slogan "Freiheit statt Sozialismus " für den Wahlkampf zu reaktivieren.

Christoph Kuhlmann | Fr., 21. November 2025 - 18:02

Die SPD betreibt offene Opposition gegen den Koalitionspartner. Für das erste halbe Jahr geht es noch was die Regierung leistet. Sie nutzt alle Mittel und Wege, welche die EU-Kompromisse bieten. Im Frühjahr möchte die SPD Steuererhöhungen. Da wird die CDU Farbe bekennen müssen und kann damit Klingbeil unter Druck setzen. Die Alternative der Minderheitenregierung bietet sich an, sollte aber nicht zu früh beschritten werden. Der Weg über die EU ist länger. Es kommt darauf das Verbrennerberbot zeitnah zu kippen. Die Co2 Bepreisung abzuschaffen, das Lieferkettengesetz abzuschaffen und Grenzkontrollen einzurichten, die sicherstellen, dass niemand ohne gültiges Visum einreisen darf. Weiterhin die Entwicklungshilfe zu reduzieren und mehr und mehr in eine Exportförderung zur Erschließung neuer Märkte und zur Sicherung seltener Rohstoffe zu transformieren. Glaubt jemand, dass das mit der SPD geht?

Wolfgang Borchardt | Fr., 21. November 2025 - 18:39

links-grüne Ideologie dieses Land noch aushält. Die notwendigen realpolitischen Lösungen sind vorerst nicht zu erwarten.

Hans Jürgen Wienroth | Fr., 21. November 2025 - 18:58

Wie sagte es einer der Diskutanten (ich glaube es war Herr Rödder) im Welt-Talk Meinungsfreiheit diese Woche: In den letzten 20 Jahren konnten die Bundesbürger wählen, was sie wollen, es lief immer (mit Ausnahme 4 Jahre Union / FDP) auf eine große Koalition hinaus. Ein Politikwechsel war damit nicht möglich, es kam immer linke Politik heraus.

Sollte die AfD bis zur nächsten Bundestagswahl nicht verboten sein (ich gehe davon aus, sie ist es), dann könnte sie bei dem vom Autor dargestellten Szenario tatsächlich eine absolute Mehrheit bekommen oder zumindest „Seniorpartner“ einer Blau-Schwarzen Koalition werden. Diese Möglichkeiten hat der Autor nicht auf dem Schirm.

An eine Rot-Rot-Grüne Mehrheit im Bund glaube ich nicht. Die Großstädte wie z. B. Berlin. Hamburg, Bremen und München mit ihrer urbanen Elite haben noch nicht die Mehrheit der Wähler im ganzen Land erreicht.

IngoFrank | Fr., 21. November 2025 - 19:09

fehlenden Schlussvolgerungen für die Union beim kommenden Bundestagswahlkampf wann immer der sein mag …..
Die Union = die „größere“ CDU muss sich entscheiden, sie hat nur 2 Optionen. Entweder eine Dreier Koalition wenn die dann überhaupt noch reicht wie z.B. in Thüringen die noch nicht einmal die parlamentarische Mehrheit hat und dann noch auf die SED- Erben „1“ = Linkspartei angewiesen sind da es mit CDU + SPD +:BSWv( SED Erbeb „2“ ) eben n i c h t reicht. Das dadurch ein Zufluss von Wählern erreicht werden kann ….. mehr als fraglich.
Oder sie geht mit der AfD zusammen so lange die AfD n o c h einen Koalitionsparner braucht. Denn bildet die Union als kleinsten gemeinsamen Nenner eine All Parteienkoalition mit den etablierten Parteien, wird es noch viel schlechter als in der GroKo.
Die absolute Mehrheit für die AfD rückt dann wirklich in greifbare Nöhe.
Ich sehe nur eins, die CDU muss sich entscheiden. Hält sie den medialen Dauerbeschuss aus oder nicht.
MfG a d Erfurter. Republik

Christa Wallau | Fr., 21. November 2025 - 20:02

Warum machen Sie sich bloß so viele Gedanken um die CDU, lieber Herr Marguier?

In meinen Augen ist diese Partei zur dümmsten und charakterlosesten Truppe verkommen, die sich je in der deutschen Politik getummelt hat.
Ich muß dies so drastisch ausdrücken, weil mir diese "Truppe" nämlich einmal sehr nahe gestanden hat und ich abgrundtief enttäuscht bin von ihr.
Seit den Merkel-Jahren gibt es keine CDU mehr, so wie wir sie in all den Jahren vorher kannten.
Sämtliche konservativen, christlichen und liberalen Positionen wurden geräumt.
Übriggeblieben ist ein Haufen von verwirrten Mitläufern, der sich nur noch am Ruder hält, weil die Wurzeln der CDU tief verankert sind in einem Teil der alten Bevölkerung Westdeutschlands, wo Viele der Partei immer nahestanden bzw. Mitglieder sind und sich in den Gemeinden vor Ort unter dem Logo "CDU" einen Namen gemacht haben.
Ich weine d i e s e r CDU keine Träne nach.
Meine Hoffnung ruht auf neuen Leuten.
Vielleicht regeneriert sich ja die FDP...

manfred westphal | Fr., 21. November 2025 - 20:36

da Merz es nicht kann,
muss Söder ran!

Ist doch ein eingängiger Slogan!

Schlimmer kanns doch nicht werden, oder?

Urban Will | Fr., 21. November 2025 - 20:40

voll und ganz verdient. Dümmer als sie konnte man sich nicht mehr anstellen.
Und wie wäre es mal mit Demokratie? Die relative Mehrheit der Wähler möchte eine AfD in Verantwortung sehen, das sollte man eigentlich doch endlich mal berücksichtigen.
Und vielleicht in die Geschichtsbücher schauen, bevor man ein neues Drittes Reich an die Wand malt.
Herr Marguier, Ihnen als Chef eines politischen Magazins, eines der letzten, die noch weitestgehend unabhängig daher kommen, traue ich dies durchaus zu.
Es ist ganz einfach: das Volk möchte mehrheitlich keine linke Politik mehr. Schon seit Jahren. Aber es bekommt immer diese Politik, weil die Herrscherin von einst leider Macht-taktisch geschickt und gut geschult die Brandmauer errichtete und der Duckmäuser-Haufen, den sie sich zum Sklaven gemacht hat, bis heute es nicht hinbekommt, diesen Unsinn zu beenden.
Es gibt sehrwohl eine Option für die Union. Sie muss nur den Mut haben, sie zu wählen.
wenn auch zunächst als Junior-Partner. Selbst schuld.

Thomas Veit | Fr., 21. November 2025 - 20:49

"Denn ihr [der CDU] wird gar nichts anderes übrigbleiben, als die AfD als Hauptgegnerin zu adressieren, WEIL SPD und Grüne als künftige Koalitionspartner wohl oder übel gesetzt sind."

Warum bitte? Genau DAS ist die Art Denke die uns zu der heutigen Situation und dem damit verbundenen Niedergang auf fast allen Ebenen geführt hat...

Mir völlig unverständlich wie man so etwas als gegeben an-/hinnehmen kann. Natürlich muss/wird die CDU bei der nächsten BTW mit der AfD koalieren können..., wenn nicht sind wir endgültig in einer Undemokratie angekommen.

