Geht es nach Union und SPD, soll der Mindestlohn schon im nächsten Jahr auf 15 Euro steigen. Auch so soll die „Leistung der hart arbeitenden Menschen“ anerkannt werden, bekennen die wahrscheinlichen Koalitionäre in ihrem Sondierungspapier. Durchgesetzt haben das die Sozialdemokraten. Allerdings handelt es sich bloß um einen Appell an die Sozialpartner, die die Höhe des Mindestlohnes in einer Kommission alle zwei Jahre an die aktuelle Tarifentwicklung anpassen.

Erstmals wurde das Mindestlohngesetz vor rund zehn Jahren beschlossen. Die dahinter liegende Absicht war gut und bestand vor allem aus zwei Punkten: erstens sollte so vermieden werden, dass Unternehmer die sozialen Kosten der Beschäftigung auf die Versicherten- und Steuergemeinschaft abwälzen können. Wer im Laufe seines Lebens zu wenig verdient, um später eine existenzsichernde Rente zu erhalten, bekommt Grundsicherung vom Staat. Und wessen Einkommen zu gering ist, um damit den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können, wird auf Kosten der Gemeinschaft zum Aufstocker. Und zweitens sollte abgesichert werden, dass Beschäftigte auch als Geringverdiener mehr Geld in der Tasche haben als Empfänger von Sozialleistungen. Leistung soll belohnt werden. Eigentlich.