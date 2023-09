Merz, sein Erster Stellvertreter, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, und die weiteren Stellvertreter haben an der Lenne im „Romantik- & Wellnesshotel“ Kraft getankt, doch reicht das Erholungspaket aus, welches sie nun mit nach Berlin bringen, für die lange Strecke durch den politischen Herbst und Winter? „Sauerländische Erklärung“ heißt das verabschiedete Papier, später wurde noch ein PR-wirksamer Titel drüber geschrieben: „Anpacken: Wachstum schaffen, Wohlstand sichern“. Der Name ist so originell, dass ihn gewiss schon Helmut Kohl und Angela Merkel auf Papiere, Plakate und sonstige Denkzettel geschrieben haben. Nur eben noch nicht in Schmallenberg.