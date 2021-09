Nur: Gerade eine Partei, die sich gern als letzte Bastion der Aufklärung, des Pragmatismus und der Vernunft versteht, muss in der Lage sein, auch und gerade in der Krise von eigenen Befindlichkeiten zu abstrahieren und den Blick wieder auf das große Ganze zu richten – und sei es in einer ruhigen Stunde beim ersten Morgenkaffee vor der wenig erbaulichen Lektüre des Pressespiegels. Das bedeutet: Auch eine gerupfte CDU, die aussieht wie ein Papagei, der durch den Ventilator des Wählervotums geflogen ist, kann sich nicht einfach als dienstunfähig abmelden. Affektgetriebene Selbstzerfleischung wird in dem Moment unprofessionell, in dem man anderswo als Gegengewicht gebraucht wird.