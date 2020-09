In den beiden C-Parteien ist es zur Zeit ein Politikum, wer wen besucht und wer von wem besucht wird. Angela Merkel war bei Markus Söder auf Herrenchiemsee, aber auch bei Armin Laschet in der Zeche Zollverein, Söder wollte zu Daniel Günther zum gemeinsamen Wattwandern, was dann ausfiel, weil es gravierende Corona-Testpannen just zu dem Zeitpunkt in Bayern gab. Jetzt müssen die beiden auf die nächste Ebbe warten, um gemeinsam durch den Schlick zu schlurfen. Und all dieses Besuchen und Besuchtwerden ist immer von der Frage grundiert: Wer hat die Gunst von wem, wer unterstützt also wen? Wer wird also Kanzlerkandidat der Union?

Am Wochenende nun war Armin Laschet auserwählter Gastredner des sächsischen Ministerpräsidenten und CDU-Chefs Michael Kretschmer zur 30-Jahr-Feier des Freistaates Sachsen in einem Fußballstadion. Der Freistaat Sachsen ist vor besagten 30 Jahren bekennend nach dem Bilde des Freistaates Bayern wiederbegründet worden. Es hätte also auch manches dafür gesprochen, Markus Söder einzuladen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ