Unsere Schulen sind Labore der Integration. In den diversen Klassen tummeln sich Kinder aus vielen Nationen. Lehrer können aufgrund ihrer praktischen Erfahrung gut beurteilen, welche Herkunftsländer Integration begünstigen, welche sie eher behindern. Als ich an einer Berliner Gesamtschule unterrichtete, lernte ich Swetlana kennen. Sie war mit ihrer Familie aus St. Petersburg nach Deutschland gekommen. Das Mädchen lernte schnell Deutsch. Da ihr Vater eine Professur in Mathematik innehatte, wunderte es uns nicht, dass sie in diesem Fach in der 9. Klasse Jahrgangsbeste wurde. Im Mathematikwettbewerb „Känguru“ gewann sie für unsere Schule Preise. Unser Direktor engagierte Swetlana als Dolmetscherin, wenn es mit russischen Eltern zu Konflikten gekommen war. Irgendwann wurde Swetlana zu unserer Vorzeigeschülerin.

Anders lief es mit Orkan, einem türkischen Schüler. Im Unterricht blieb er weit unter seinen Möglichkeiten. Offensichtlich war er in der Freizeit den Verlockungen der Großstadt erlegen. Das bildungsferne Elternhaus war ihm beim Lernen keine Stütze. Er brach die Schule noch vor der Mittleren Reife ab. Später erfuhren wir, dass er wegen Drogenhandels eine Jugendstrafe zu verbüßen hatte.

Jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Als Lehrer habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass kulturelle und religiöse Prägungen, die ein Schüler zu Hause erfährt, für den Lebensweg eines Schülers von entscheidender Bedeutung sein können.

Was unkontrollierte Migration anrichten kann

Der britische Migrationsforscher Paul Collier spricht in seinem Bestseller „Exodus“ (2013) vom „Sozialkapital“, das Migranten bei der einheimischen Bevölkerung vergrößern, aber auch verringern können. Unter diesem Begriff versteht er die Kooperationsbereitschaft der Menschen untereinander und das gegenseitige Vertrauen. In seinen Studien hat der Forscher herausgefunden, dass sich das Sozialkapital in dem Maße verringert, je fremder die Kultur der Zugewanderten gegenüber der Kultur der Einheimischen ist. Außer der Kulturferne nennt er noch weitere Faktoren, die das Sozialkapital der einheimischen Bevölkerung mindern können: der Grad der Integration (Collier spricht von „Assimilation“) und die Entstehung von Parallelgesellschaften, „Auslandsgemeinden“ (Collier), die sich von der Mehrheitsgesellschaft abschotten und eigene Regeln des Zusammenlebens schaffen.

Kulturdistanz ist in der Schule ein wichtiges Thema. Häufig erlebte ich, wie Konflikte zwischen männlichen Jugendlichen unterschiedlicher ethnischer Herkunft dadurch eskalierten, dass sich Schüler, die aus archaischen Kulturen mit starren Ehrbegriffen stammten, ständig angegriffen fühlten, weil sie das lockere Gehabe und die frotzelnde Kommunikation, die der Jugendkultur eigen sind, als Beleidigungen missdeuteten.

Schüler als Söldner der Terrormiliz „IS“

Am 29. Juni 2014 rief die dschihadistische Miliz, die sich „Islamischer Staat“ nannte, in Syrien und im Irak die Gründung eines Kalifats aus. Die Miliz verübte Terroranschläge gegen „Ungläubige“, zu denen sie Schiiten, Jesiden, Christen, Juden und Kurden zählte. Männer wurden getötet, Frauen und Kinder versklavt. Es dauerte fast fünf Jahre, bis die Terrormiliz von einer internationalen Anti-Terror-Allianz vollständig besiegt war. 2019 gab der Verfassungsschutz bekannt, dass sich ca. 1000 Deutsche dem IS angeschlossen hatten. Die meisten seien jünger als 30 Jahre alt gewesen, mehr als die Hälfte habe die deutsche Staatsbürgerschaft besessen, ein Viertel seien Frauen gewesen.

Damals wurde die Frage aufgeworfen, wie es sein könne, dass junge Menschen, die bei uns die Schule besucht hatten, sich einer so finsteren und gewalttätigen Terrormiliz angeschlossen hatten. Das Bundeskriminalamt konnte bei den Ausgereisten kein auffälliges Sozialverhalten erkennen. Die meisten waren durchschnittliche Schüler und in ihrem Wohngebiet gut integriert. Bis zu ihrem Verschwinden gab es keinerlei Anzeichen für eine Radikalisierung. Allerdings fand der Verfassungsschutz heraus, dass die Radikalisierung der zum IS ausgereisten Jugendlichen meistens durch persönliche Kontakte zu einem radikalen, oft salafistischen Imam erfolgte, der den jungen Männern die Perspektive des „Kampfes gegen Ungläubige“ eröffnete. Die Jugendlichen tauchten ein in die Schattenwelt des Internets, sahen sich Propagandavideos des IS an und veränderten sukzessive ihr Denken und Fühlen.

Verlockung heroischer Männlichkeit

Eine Psychologin des BKA vertrat damals die These, dass das Hauptmotiv für die Verwandlung in einen „Gotteskrieger“ nicht primär in einer verstärkten Religiosität zu suchen sei, sondern im individuellen Bedeutungsgewinn, im intensiven Stärkegefühl als Mann, das aus dem Kämpferstatus resultiert. Bei den deutschen Mädchen, die sich den IS-Kämpfern als Bräute zur Verfügung stellten, griff ein ähnliches Motiv. Sie waren stolz darauf, einen kompromisslosen Kämpfer heiraten zu können. Die deutschen Jugendlichen, die sich in den Terrorkampf des IS verstrickten, suchten vor allem die Aufwertung ihrer als nichtig empfundenen Person.

„Das Wichtigste im Leben ist die Erfahrung von Sinn“, so die Maxime des Philosophen Wilhelm Schmid. Wenn diese jungen Menschen Sinnstiftung und persönliche Geltung nur im Töten von „Ungläubigen“ zu gewinnen glauben, ist bei ihnen die Erziehung zu Mitgliedern unserer freiheitlichen und toleranten Wertegemeinschaft gründlich misslungen. Das traditionelle muslimische Ideal heroischer Männlichkeit findet in unserer modernen Gesellschaft kaum noch eine Entsprechung. Gesellschaftliche Wertschätzung erfahren Männer nicht mehr durch körperliche Stärke (Ausnahme: Sport) und machohaftes Dominanzgebaren. Stattdessen sind kommunikative Kompetenz, Empathie und soziales Einfühlungsvermögen gefragt. Diesen „weichen“ männlichen Tugenden können viele Muslime, vor allem wenn sie in traditionsgebundenen Familien der Unterschicht sozialisiert worden sind, kaum etwas abgewinnen. So nimmt es nicht Wunder, dass sie sich nach dem Status eines Kämpfers und Helden sehnen – sei es auch unter Preisgabe der Menschlichkeit.

Sehnsucht nach der befreienden Tat

Zurzeit vergeht kaum ein Monat, in dem nicht muslimische Jugendliche verhaftet würden, weil sie im Internet damit geprahlt hatten, baldmöglichst einen Anschlag gegen „Ungläubige“ zu verüben. Am 1. Weihnachtsfeiertag 2024 nahm ein Sonderkommando der Kriminalpolizei einen 15-jährigen Iraker in seinem Wohnort Teltow (Brandenburg) fest. Ausländische Geheimdienste hatten dem BKA die Information zugespielt, der junge Mann plane einen Anschlag auf eine Berliner Kirche.

Häufig sind diese Jugendlichen als Unbegleitete Minderjährige ins Land gekommen. Solche Jugendliche werden bevorzugt untergebracht und versorgt, weil man weiß, dass sie ihre traumatischen Fluchterfahrungen nur bewältigen können, wenn sie in ein verlässliches soziales Umfeld eingebettet sind. Was die Betreuungsroutine häufig verkennt, ist die Hartnäckigkeit der religiösen Prägungen, die ein Kind aus Nahost von Geburt an erfahren hat. Im Gastland macht es dann die Erfahrungen, dass die Wertschätzung, die ein Mensch erfährt, nicht aus der Religion resultiert, sondern aus Bildung, Wissen, Beruf, Hobby und einer selbstbewussten Persönlichkeit.

Psychologen kennen den Effekt, dass sich Menschen, die einem autoritären System der Bevormundung entflohen sind, in der freien Gesellschaft wieder den Regeln des Autoritarismus – auch des religiösen Gehorsams – hingeben. Ich erinnere mich daran, dass in den 1990er Jahren in Berlin augenzwinkernd über schwäbische Pfarrerstöchter diskutiert wurde. Sie waren vor den strengen sozialen Regeln ihrer Heimat in das freizügige Berlin geflüchtet. Als sie dann die verlotterte Hausgemeinschaft in Prenzlauer Berg kennenlernten, führten sie flugs die Kehrwoche ein. Prägungen, die in der Erziehung erworben werden, haben eine emotionale Basis. Sie können nicht einfach durch einen Willensakt über Bord geworfen werden. Deshalb müssen wir auch bei scheinbar gut integrierten muslimischen Jugendlichen immer mit einem Rückfall in archaische Muster rechnen.

Importierter Antisemitismus

Nach dem Massaker, das die Hamas am 7. Oktober 2023 an israelischen Zivilisten begangen hatte, feierten in Berlin-Neukölln Hunderte Exil-Palästinenser den Terroranschlag als „Sieg im Befreiungskampf“. Sie verteilten Süßigkeiten an Passanten. Auf den Schulhöfen Neuköllner Schulen feierten Jugendliche mit Palästinenserflaggen. Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums organisierten auf der Sonnenallee eine Demonstration, an der 1000 Schüler teilnahmen und verfassungsfeindliche Parolen skandierten: „Free Palestine“ und „From the river to the sea“.

In muslimisch geprägten Berliner Bezirken ist es im Geschichtsunterricht inzwischen üblich, dass muslimische Schüler ohne jede Scheu die Opfer des Holocaust verhöhnen, wenn sie feixen: „Das geschieht den Juden recht“ oder „Das müsste man wiederholen“. Ich kenne junge Geschichtslehrerinnen, die den Holocaust inzwischen nicht mehr unterrichten, weil sie es nicht ertragen können, dass 15-jährige Syrer die Opfer der Schoa beleidigen. Es sind vor allem die Jungen, die sich in den Schulen wie „Freiheitskämpfer“ aufspielen und in politischen Diskussionen keinen Widerspruch dulden. Viele Probleme, die wir mit muslimischen Einwanderern haben, hängen offensichtlich damit zusammen, dass der Männeranteil bei der Einwanderung bis zu 70 Prozent beträgt.

Beim großen Flüchtlingszuzug im Jahr 2015 konnte man ein sozialdarwinistisches Freiluftexperiment erleben. Junge, durchsetzungsstarke Männer dominierten die Migrantenströme. Die TV-Bilder aus Budapest haben sich ins Gedächtnis eingeprägt. Die jungen Männer entern die bereitgestellten Züge und stoßen Frauen und Kinder mit den Füßen auf den Bahnsteig zurück. Als ich das sah, war mir klar, dass man von diesen Migranten die Befolgung der Losung der christlichen Seefahrt „Rettet Frauen und Kinder zuerst“ nicht erwarten kann.

Familiäre Gewaltsozialisation

Von einer Schulpsychologin habe ich erfahren, dass sie in Gesprächen mit gewalttätigen Jungen aus fremden Kulturkreisen des Öfteren herausgefunden hat, dass sie von ihren Vätern geschlagen wurden. Zur patriarchalischen Erziehungsmethode gehört anscheinend die körperliche Züchtigung, die sich wie ein Brandzeichen in den Körper der Heranwachsenden einbrennt. Der bosnische Schriftsteller Tiljan Sila erzählte jüngst in einem Zeitschriften-Essay von seinen eigenen Gewalterfahrungen. Sein Vater hatte ihn als Knabe aus nichtigem Anlass so heftig gezüchtigt, dass er dabei einen Arm brach. Mit 13 Jahren floh der Junge nach Deutschland. In seiner Mannheimer Schule „lernte [er] im Laufe der Jahre andere Geschlagene kennen, auffällig oft Söhne ausländischer Familien“. Einige Jungen erzählten ihm, wie sie mit zunehmender Körperkraft „das Furchtmonopol“ in der Familie an sich rissen, indem sie ihrerseits gegenüber dem Vater gewalttätig wurden. Silas Fazit: Das Gewaltpotential, das einer Gesellschaft innewohnt, wird von der familiären Gewalt erzeugt. Sein Heimatland Jugoslawien sei wegen der Gewaltaffinität der Familienväter „von Beginn an der Kokon des Kriegs gewesen“. Der Arabische Frühling, der nach 2011 alle arabischen Staaten im Mittelmeerraum erfasste, ist vielleicht deshalb in Krieg und Bürgerkrieg untergegangen, weil die Söhne nie gelernt hatten, den Ausgleich unterschiedlicher Interessen gewaltfrei zu bewältigen.

An der Berliner Gesamtschule, an der ich unterrichtete, führten wir ein Anti-Gewalt-Training für Jungen ein, die es nicht schafften, Konflikte ohne den Einsatz körperlicher Gewalt zu lösen. Eine externe Verhaltenspsychologin schuf lebensnahe Konfliktsituationen, die die Jungen verbal bewältigen mussten. Jede Form der Gewaltausübung war dabei tabu. Es stellte sich bald heraus, dass den Jungen das Vokabular fehlte, das sie für die friedliche Beilegung von Konflikten benötigten. Gewalt entstand also oft aus verbaler Hilflosigkeit. Die Beherrschung der deutschen Sprache ist demnach nicht nur die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Sie dient auch dem friedlichen Miteinander im Kosmos Schule.

Vergessene Tugend Fleiß

Wo bleibt das Positive? An einem Berliner Gymnasium lernte ich das vietnamesische Mädchen Thang kennen. Im Alter von sechs Jahren war sie, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, mit ihrer Familie ins Land gekommen. Zu meinem Erstaunen lernte sie die deutsche Sprache schnell, im Diktat gehörte sie bald zu den Klassenbesten. Eines Tages verriet sie mir ihr Erfolgsgeheimnis. Ihre Mutter hatte eine ältere Dame, die im selben Haus wohnte, gefragt, ob sie Lust habe, mit ihrer Tochter am Nachmittag Deutsch zu üben. Der Seniorin war es eine Freude, das Mädchen in die Geheimnisse der deutschen Sprache einzuweihen. Jeden Tag ein kleines Übungsdiktat zu schreiben, trug bald die erwünschten Früchte. Thang erzählte mir, dass ihre Eltern so erfreut waren, dass sie von ihrer Grundschule die Gymnasialempfehlung erhalten hatte, dass sie im Wohnzimmer den schönsten Platz für sie als Arbeitsplatz freiräumten. Außerdem sei sie von den häuslichen Pflichten wie Geschirrspülen und Müll Entsorgen entbunden worden. Das „kulturelle Kapital“ dieser Familie hat das Lernen des Mädchens offensichtlich beflügelt. Unter diesen Voraussetzungen war es fast zwangsläufig, dass Thang ein vorzügliches Abitur ablegte.

Mit Konfuzius zum Erfolg

Als ich noch im aktiven Schuldienst war, erhielt ich eine Einladung zur Teilnahme an einer Podiumsdiskussion. Thema war die Frage, wie die Schulen mit Flüchtlingskindern umgehen sollten. In meinen Kurzvortrag erzählte ich, dass wir eigentlich nur mit einer Schülergruppe Probleme hätten: mit muslimischen Jungen. Sie neigten zu Gewalttätigkeiten und behandelten die Mädchen in ihrer Klasse respektlos. Sie beschimpften sie als „deutsche Schlampen“ und begrabschten sie, weil sie nicht die strengen Kleidungsvorschriften ihrer Religion befolgten.

Während meines Vortrags hörte ich ein Geraune im Publikum. Viele hielten meine Ausführungen offensichtlich nicht für politisch korrekt. Ich legte noch eins drauf. Ich regte das Publikum zu einem kleinen Gedankenexperiment an. Was wäre geschehen, wenn Angela Merkel im Spätsommer des Jahres 2015 statt der einen Million Muslime dieselbe Anzahl Asiaten aufgenommen hätte? Ich gab selbst die Antwort. Vermutlich wäre die Integration dieser Menschen innerhalb von zwei Jahren problemlos gelungen. Die Silvesternacht 2015 am Kölner Dom wäre nicht entgleist und die Weihnachtsmärkte der Republik wären heute nicht von riesigen Pollern umstellt.

Die konfuzianisch-buddhistisch geprägte Kultur Asiens verlangt, dass der Mensch im Einklang mit dem Kosmos lebt. Dieses Postulat hat zur Folge, dass man sich harmonisch in die vorgegebene Gesellschaft einfügt und alles unternimmt, um deren Anforderungen optimal zu erfüllen: „Wo immer du bist, trage dazu bei, dass die Gemeinschaft in Harmonie lebt“ (Konfuzius). Den Weg zu „Harmonie und Mitte, Gleichmut und Gleichgewicht“ könne man am besten durch Bildung erreichen, was die Bildungsbeflissenheit asiatischer Familien erklärt. Aufschlussreich ist auch ein chinesisches Sprichwort, das auch in vielen anderen asiatischen Ländern populär ist: „Wenn du die Welt verbessern willst, so gehe einmal um dein eigenes Haus.“ Mit einer solchen Einstellung wird Integration in jedem Land der Welt gelingen.

Kulturbeflissene Asiaten

Asiaten spielen auch in unserem Musikleben eine nicht geringe Rolle. Wer in unseren Großstädten ein Konzert besucht, sieht unter den Zuhörern zahlreiche Menschen mit asiatischer Einwanderungsgeschichte. Auch unter den Orchestermusikern finden sich häufig Asiaten. In den berühmten Knabenchören wie den Leipziger Thomanern, den Regensburger Domspatzen und dem Windsbacher Knabenchor sieht man immer häufiger asiatische Gesichter. An der Musikhochschule Felix Mendelssohn-Bartholdy in Leipzig kam vor einiger Zeit die Diskussion auf, ob man für Musikstudenten aus Asien nicht eine Höchstzahl festlegen solle, weil sie wegen ihres Übungsfleißes die deutschen Kommilitonen überflügeln. Man möchte ja kein deutsches Orchester haben, das nur aus asiatischen Musikern besteht. Auch die Adaption unserer klassischen Musik bereitet Asiaten keinerlei Probleme. In Japan gibt es eine große Bach- und Beethovenverehrung. Einmal im Jahr singt im Stadion von Osaka ein Laienchor aus 10.000 Sängern den Schlusschor „An die Freude“ aus Beethovens 9. Sinfonie – natürlich auf Deutsch.

Alphabetisierung als Maßstab für Frauenrechte

Archaisch-patriarchalische Gesellschaften erkennt man daran, dass der Alphabetisierungsgrad der Frauen deutlich niedriger liegt als der der Männer. Im Irak ist das Verhältnis 55,9 Prozent zu 24,4 Prozent zugunsten der Männer. Im Jemen 70,5 Prozent zu 30,0 Prozent. Den Negativrekord hält Afghanistan, wo nur 21,0 Prozent der Frauen lesen und schreiben können.

Anders sieht es in asiatischen Ländern mit nicht-muslimischer Kultur aus. Die Philippinen sind das erste Land in Asien, in dem Frauen – mit Deutschland vergleichbar – einen höheren Alphabetisierungsgrad haben als Männer. Gleichauf liegen Männer und Frauen in Japan und Südkorea; geringfügig geringer ist die Alphabetisierung bei Frauen in Singapur und China ausgeprägt. Aus der Reihe fallen Indien und Pakistan, wo viele Frauen nie lesen und schreiben gelernt haben.

Für die Migration bedeuten diese Zahlen, dass wir dadurch, dass wir überwiegend junge Männer aus muslimisch verfassten Staaten aufgenommen haben, das patriarchalisch-rückständige Element deutlich gestärkt haben. Gleichzeitig haben wir Frauen und Mädchen aus diesen Ländern der Chance beraubt, durch Bildung zu einem selbstbestimmten Leben zu finden.

Die Lösung

Bei der Podiumsdiskussion über Migration wurde ich von einer Dame aus dem Publikum gefragt, wie ich mir eine gelingende Migration vorstelle. Um eine Antwort war ich nicht verlegen. Ich plädierte dafür, dem kanadischen Modell zu folgen. Es sieht zwei Korridore für Einwanderung vor. Zum einen die Anwerbung von Menschen mit bestimmten beruflichen Fähigkeiten. Maßstab ist dabei der Bedarf an Fachkräften in den Branchen der Wirtschaft. Zum anderen nimmt Kanada Flüchtlinge auf, die in den Flüchtlingslagern in aller Welt leben und keine Chance auf eine waghalsige Flucht über Land oder Meer haben. Es sind Frauen mit Kindern, Kranke, Behinderte, Alte. Kanada verlässt sich bei der Auswahl der aufzunehmenden Flüchtlinge auf die Expertise des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR. Glücksritter, Desperados, religiöse Fanatiker und gewalterprobte junge Männer haben dabei keine Chance.