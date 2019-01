Da wäre zum Beispiel ihr fantastisches Verhältnis zu Andrea Nahles, mit der sie auf den legendären Juso-Partys in den neunziger Jahren abtanzte („Keine Details, bitte!“). „Ohne Nahles wäre die Schulze niemals Bundesministerin geworden“, sagt ein Genosse aus ihrer Heimat Münster. Schulze war bereit, als im Frühjahr die Große Koalition gebildet wurde, war vorbereitet. Schon 2005, als die SPD die Regierungsmacht in Nordrhein-Westfalen an Jürgen Rüttgers von der CDU verlor, fing sie an, sich für das bei Parteifreunden wenig beliebte Thema Umwelt zu interessieren. Denn Svenja Schulze wusste: Das wird noch mal wichtig. Sie wurde dann aber erst einmal Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung unter Hannelore Kraft.