- Steuererhöhungen: Die SPD schmeißt die Tassen aus dem Schrank
Mit ihren Steuererhöhungsfantasien lässt die SPD den Ressentiments freien Lauf. Auf Kosten der Interessen der kleinen Leute und der Funktionsfähigkeit des Landes. Einen neuen Karl Schiller gibt es nicht. Darum muss die Union sie aufhalten.
Der Satz ist in die bundesrepublikanische Geschichte eingegangen. Als 1971 die regierenden Sozialdemokraten beschlossen hatten, den Spitzensteuersatz auf 60 Prozent und die Körperschaftsteuer auf 58 Prozent zu erhöhen, erhob der damalige „Superminister“ (für Wirtschaft und Finanzen) Karl Schiller auf einem Sonderparteitag Einspruch: „Genossinnen und Genossen, ich bitte bei diesem Punkt, lasst die Tassen im Schrank. 58 Prozent für die Aktiengesellschaften sind zu hoch in der Bundesrepublik. Wir kommen wettbewerbsmäßig unter`n Schlitten.“
Nur einige Monate nach diesen Worten trat Schiller zurück. Der zentrale Satz in seinem Rücktrittsschreiben an Bundeskanzler Willy Brandt steht mit den Tassen, die dessen SPD-Regierung nämlich nicht nur in Sachen Unternehmensbesteuerung aus dem Schrank geworfen hatte, in Zusammenhang: „Ich bin nicht bereit, eine Politik zu unterstützen, die nach außen den Eindruck erweckt, die Regierung lebe nach dem Motto ‚Nach uns die Sintflut‘. Die Regierung hat die Pflicht, über den Tellerrand des Wahltermins hinauszublicken und dem Volk rechtzeitig zu sagen, was zu leisten und was zu fordern ist.“
