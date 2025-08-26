Umverteilungsideologie im Endstadium - Steuererhöhungen: Die SPD schmeißt die Tassen aus dem Schrank

Mit ihren Steuererhöhungsfantasien lässt die SPD den Ressentiments freien Lauf. Auf Kosten der Interessen der kleinen Leute und der Funktionsfähigkeit des Landes. Einen neuen Karl Schiller gibt es nicht. Darum muss die Union sie aufhalten.