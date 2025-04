Trotz Wahlniederlage bringt die noch amtierende Bundesregierung weiterhin Afghanen nach Deutschland, deren politisch hoch umstrittene Aufnahme die künftige Regierung eigentlich beenden will. Am Mittwochabend landete auf dem Flughafen Leipzig/Halle ein Charterflug, der im Auftrag der Regierung 138 Personen aus Islamabad in die Bundesrepublik brachte. An Bord waren laut Bundesinnenministerium fünf ehemalige Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder andere deutsche Organisationen in Afghanistan gearbeitet haben, mit 19 Familienangehörigen. Die weit überwiegende Zahl der Passagiere (114) hatte nichts mit dem Ortskräfteverfahren zu tun, sondern wurde im Rahmen höchst intransparenter und missbrauchsanfälliger Aufnahmeprogramme als schutzbedürftig ausgewählt.

Außenministerin Annalena Baerbock und Bundesinnenministerin Nancy Faeser setzen ihr „Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan“ damit unbeirrt fort. Dieses Programm ist vor allem deshalb umstritten, weil es privaten Nichtregierungsorganisationen die Vorauswahl der Antragsteller überlässt und es immer wieder zu gravierenden Problemen bei der Identitätsfeststellung und Visavergabe kam. Warnungen deutscher Sicherheitsbehörden und Auslandsvertretungen wurden im Auswärtigen Amt lange nicht ernst genommen. Erst nachdem Cicero darüber berichtet hatte, stoppten Baerbock und Faeser das Aufnahmeprogramm vorübergehend.