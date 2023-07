Laut Parteitagsbeschluss kann es für die CDU keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, weder im Bund, noch im Land, noch in den Kommunen. Das ist richtig. Zugleich stimmt aber auch, was Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview gesagt hat. „Wenn ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man dann nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter gemeinsam arbeiten kann.“ Die Aussage schlug hohe Wellen – vor allem in der CDU. Doch falsch ist sie nur, wenn man sie eben an der Partei festmacht. Die CDU sollte sich da nicht beirren und vom politischen Gegner in die Falle locken lassen.