- Die heile Welt des Daniel Günther ist perdü
Daniel Günther war einmal der Held des „progressiven“ Flügels der Union – und gleichzeitig Hoffnungsträger der Grünen für eine Koalition auch auf Bundesebene. Die miserablen Umfrageergebnisse der CDU in Schleswig-Holstein aber zeigen: Damit ist es jetzt vorbei.
Dass Umfrageergebnisse für ein einzelnes Bundesland über dessen Grenzen hinaus derart viel öffentliche Resonanz finden wie jetzt im Fall von Schleswig-Holstein, ist eher selten – zumal dort erst im April nächsten Jahres ein neuer Landtag gewählt wird. Aber in Kiel regiert bekanntermaßen mit Daniel Günther ein CDU-Ministerpräsident, der auch innerhalb seiner Partei als „links“ gilt, daher auch sein Spitzname „Genosse Günther“.
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