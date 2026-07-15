Dass Umfrageergebnisse für ein einzelnes Bundesland über dessen Grenzen hinaus derart viel öffentliche Resonanz finden wie jetzt im Fall von Schleswig-Holstein, ist eher selten – zumal dort erst im April nächsten Jahres ein neuer Landtag gewählt wird. Aber in Kiel regiert bekanntermaßen mit Daniel Günther ein CDU-Ministerpräsident, der auch innerhalb seiner Partei als „links“ gilt, daher auch sein Spitzname „Genosse Günther“.