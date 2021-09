Wie liefe wohl der Wahlkampf, wenn es keine Meinungsumfragen gäbe? Dann könnten sich die Wähler allein an dem orientieren, was die Kandidaten und Parteien versprechen und was sie bisher politisch erreicht oder nicht erreicht haben. Dann bliebe den Medien nur, die politische Stimmung an der Zahl derer zu messen, die die Parteien bei ihren öffentlichen Veranstaltungen mobilisieren. Ansonsten könnten alle nur spekulieren, wer am Wahltag wohl vorn liegen werde.

Solche umfragefreien Zeiten liegen lange zurück. Heute haben acht größere Meinungsforschungsinstitute ständig die Hand am Puls der Wähler. Fast täglich kommen neue Zahlen, werden in den Medien verbreitet und kommentiert, veranlassen die Parteien, Zuversicht zu verbreiten oder eine Aufholjagd anzukündigen. In den Umfrageergebnissen spiegelt sich nicht nur die politische Stimmung wider. Die Befunde der Demoskopen beeinflussen ihrerseits die politische Stimmung und vielleicht auch das Wahlverhalten. Wobei die konkrete Wirkung von Umfragen nicht nachzuweisen ist.