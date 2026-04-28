- Gerechte Ungleichheit
Eine ARD-Umfrage zeigt: Vier von fünf Deutschen halten die Wohlstandsverteilung für ungerecht. Doch was sie unter Gerechtigkeit verstehen, ist komplexer, als es Populisten gerne hätten. Die Daten erzählen von einer moralischen Ökonomie, die quer zu allen Parteilinien liegt.
81 Prozent der Deutschen finden es ungerecht, wie der Wohlstand im Land verteilt ist. Das ist die Schlagzeile, die derzeit durch sämtliche Medien geht. Befragt nach dem Gerechtigkeitsprinzip, das ihnen persönlich am wichtigsten ist, antwortet eine relative Mehrheit von 42 Prozent mit Leistungsgerechtigkeit. Wer mehr leistet, der soll mehr verdienen. Nur 32 Prozent priorisieren Verteilungsgerechtigkeit, also den Wunsch, dass die Abstände nicht zu groß werden sollen. „Das Volk“ will keine Gleichmacherei, es will eine legitimere Ungleichheit.
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