- Die Frage der Migration gehört ins Zentrum der Sozialreformen
Die Deutschen sind in Sachen Reform des Sozialstaats vernünftiger als ihre Politiker. Laut einer Umfrage fordert eine große Mehrheit, dass Migranten kein Recht auf Sozialleistungen haben sollten, solange sie nicht längere Zeit gearbeitet und eingezahlt haben.
Welchen Zweck die ARD mit ihrer Infratest-Dimap-Umfrage „Wie gerecht ist Deutschland?“ verfolgt, hat man schon im Vorhinein ziemlich deutlich gemacht. Man wolle „positive Impulse für das Gemeinwesen“ setzen und damit „den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern“. Dementsprechend wählte die Tagesschau dann auch die Überschrift und Schwerpunktsetzung: „Mehrheit hält Wohlstand für ungerecht verteilt“. So wird ein „Handlungsbedarf“ gefolgert.
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