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Jobcenter Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf /picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Umfrage zur Umverteilung Die Frage der Migration gehört ins Zentrum der Sozialreformen

Die Deutschen sind in Sachen Reform des Sozialstaats vernünftiger als ihre Politiker. Laut einer Umfrage fordert eine große Mehrheit, dass Migranten kein Recht auf Sozialleistungen haben sollten, solange sie nicht längere Zeit gearbeitet und eingezahlt haben.

VON FERDINAND KNAUSS am 27. April 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Welchen Zweck die ARD mit ihrer Infratest-Dimap-Umfrage „Wie gerecht ist Deutschland?“ verfolgt, hat man schon im Vorhinein ziemlich deutlich gemacht. Man wolle „positive Impulse für das Gemeinwesen“ setzen und damit „den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern“. Dementsprechend wählte die Tagesschau dann auch die Überschrift und Schwerpunktsetzung: „Mehrheit hält Wohlstand für ungerecht verteilt“. So wird ein „Handlungsbedarf“ gefolgert.   

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Markus Michaelis | Mo., 27. April 2026 - 19:08

ARD und ZDF sind also für mehr Vermögenssteuer und finden das gerechter. Keine Frage, je nachdem, was man damit genau meint, mag das so sein oder auch nicht. Aber Vermögen sichert Einkünfte für die Zeit ab, wenn man nicht mehr arbeitet. ARD&ZDF sichern ihren "richtig" Angestellten (nicht den Freien) sehr hohe Bezüge für die Zeit nach der Arbeit zu (Rente oder andere Gründe).

Wenn man bei Vermögen ein Gerechtigkeitsproblem sieht, müsste man dann nicht auch die sehr hohen Altersbezüge bei ARD&ZDF thematisieren? Teilweise auch die sehr hohen Gehältern oder anderen Zuwendungen, die ARD&ZDF für Arbeit bei ihnen bezahlen.

Oder dürfen luxuriöse Altersbezüge (oder Nicht-Arbeitsbezüge) nur vom Staat und quasistaatlichen Organisationen vergeben werden und nicht-staatlichen Institutionen und Privatleuten ist das verboten?

Hans-Hasso Stamer | Mo., 27. April 2026 - 19:16

Der Sozialtanker "Deutschland" hat wegen der vielen Lecks bereits Schlagseite."Pumpt stärker" lässt der Kapitän unter Deck ausrufen.

Tja, wer für jeden offen ist, ist eben nicht ganz dicht.

Ingo Frank | Mo., 27. April 2026 - 19:23

der Sozialreformen“
Auch die Reformen der RKrankenkassen ?
Ich sehe überhaupt nicht ein, in Kassen, & für Medikamente , Krankenausaufenthalte, Zahnarztleistungen etc. mehr zu bezahlen solange ich als Pflichtversicherten für den übergoßen Anteil der First Class medizinischen Versorgung unserer „Goldstücke“ und oder den „ukrainischen Kiegsflüchtlinge“ in deren Land es maximal in 75% der Landesfläche Kriegshandlungen gibt, „solidarisch“ zahlen soll. Zumal mich niemand gefragt hat, ob ich das überhaupt will …… Ich will das aber nicht.
Wer einlädt, der muss bezahlen und das war eine Große Koalition ! Sprich der Staat ….. ist kein Geld da, muss die Regierung sparen bzw. die rausschmeißen die hir nichts zu suchen haben und die bei denen der Fluchtgrund ( Krieg) vorbei ist, und nicht immer weiter Schulden aufnehmen.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 27. April 2026 - 19:59

Was ich hier im Artikel vermisse, ist die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes, das in der Vergangenheit nach meinem Wissen immer die Grenzen des menschenwürdigen Lebens für alle in diesem Land befindlichen Personen festgelegt hat. Dazu zählt die materielle soziale Versorgung von (auch abgelehnten) „Asylbewerbern“. Hinzu kommt eine (große, staatlich finanzierte?) Asylindustrie, ggf. gestützt von Sozialverbänden und Gewerkschaften mit großem Mobilisierungspotential für Demonstrationen.

Wer kann da den „Sozialstaat“ in eine „Klassengesellschaft“ überführen? Wäre das nicht „rassistisch“ und GG-widrig?

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