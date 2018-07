Für 65 Prozent, also fast zwei Drittel der Deutschen ist „Zuwanderung, Migration, Integration“ das derzeit wichtigste politische Thema. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von Cicero. An zweiter Stelle kommt das Thema „Rente, Altersarmut“ mit 33 Prozent, gefolgt von „Soziale Sicherheit, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit“, für das sich jeder Fünfte entschieden hat. Zum Vergleich: Das Thema „Digitalisierung“ kommt lediglich bei 6 Prozent der Befragten unter die drei wichtigsten Themen. Schlusslichter sind die Themen „Dieselskandal“ (1 Prozent) und „Terrorismus“ (4 Prozent). Eine Mittelposition hingegen nimmt das Thema „Europa“ ein, welches von knapp jedem Zehnten genannt wurde.

Das Alter spielt bei der Priorisierung der Themen teilweise eine große Rolle. So nannten 57 Prozent der 18- bis 24-Jährigen das Thema Zuwanderung an erster Stelle, bei den über 65-Jährigen jedoch 69 Prozent. Noch größer wird der Unterschied dieser beiden Gruppen beim Thema Rente: Hier stehen 15 Prozent gegenüber 34 Prozent. Auch das Thema „Digitalisierung“ stufen die 18- bis 24-Jährigen mit 18 Prozent am höchsten von allen befragten Gruppen ein. Hätte man nur diese jüngste Gruppe befragt, wäre zwar die Zuwanderung weiter an erster Stelle, an zweiter und dritter jedoch die Themen „Umwelt, Klima, Tierschutz“ (37 Prozent) und „Bildung“ (28 Prozent).

Insa-Chef: Kritik an Asylpolitik ernst nehmen

Im Hinblick auf die häufige Nennung des Migrationsthemas sagt Insa-Geschäftsführer Hermann Binkert gegenüber Cicero: „Die Zuwanderung ist nach wie vor das wichtigste Thema für die Mehrheit der Deutschen. Dass sie darüber hinaus auch erwarten, in anderen Politikfeldern gut regiert zu werden, widerspricht dem nicht. Auch diejenigen, die mit dem Kurs der Bundesregierung in der Asylfrage nicht einverstanden sind, haben Angst vor Altersarmut und sind für eine gute Bildungspolitik. Es wäre ein schlimmer Fehler, wenn man die Kritik der Bevölkerungsmehrheit an der Asylpolitik nicht ernst nähme.“