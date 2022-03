Umfrage zum Impfen - Grünen-Wähler am impffreudigsten

Ein Jahr nach den ersten Impfungen bewerten zwei Drittel der Geimpften die Corona-Schutzmaßnahme positiv. Aufgefächert nach Parteienpräferenz fühlen die Anhänger der Grünen sich mit der Impfung am wohlsten, so eine Insa-Studie im Auftrag von Cicero. Fast die Hälfte derjenigen, die geimpft, aber noch nicht geboostert sind, will dies auch nicht nachholen.