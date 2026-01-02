Demo gegen Nazis
Wie Umfragen falsch informieren Zerrbilder der Angst

Eine Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung zur Angst vor Rechtsextremismus sorgte jüngst für Furore. Dabei belegt die Erhebung zunächst nur den gefährlichen Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft.

VON PETER M. WIEDEMANN am 3. Januar 2026 7 min

Peter M. Wiedemann war Direktor der sozialwissenschaftlichen Programmgruppe „Mensch, Umwelt, Technik“ am Forschungszentrum Jülich. Danach war er Sprecher des Wissenschaftsforums EMF in Berlin. Lehrtätigkeit am Institut für Psychologie der der Universität Innsbruck. Seit 2013 ist Wiedemann im Ruhestand. Er war bis 2020 Honorary Professorial Fellow an der University of Wollongong in Australien. Seitdem ist er Adjunct Professor an der Monash University Melbourne, School of Public Health and Preventive Medicine.  

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU), deren Umfragen zu politischen Themen in Deutschland mediale Resonanz finden, hat sich im Dezember 2025 mit der Einwanderungsgesellschaft im Wandel befasst. Ein Befund dieser Befragungsstudie fand eine bemerkenswerte mediale Aufmerksamkeit: die Angst vor Rechtsextremismus.

Walter Buehler | Sa., 3. Januar 2026 - 14:48

... aus Steuern finanzierte Vorfeldorganisation einer Regierungspartei, welche die hauptamtlichen Parteifunktionäre in ihrer politischen Meinungsbildung "schulen" soll (= die Funktionäre im Sinne der Parteiführung ideologisch erziehen und ertüchtigen).

Daneben soll die KAS durch ihre "Öffentlichkeitsarbeit" (= durch gewöhnliche Werbung) ganz simpel in der Bevölkerung für die Partei werben.

Von einer solchen Instution kann man nur in Ausnahmefällen seriöse Informationen erwarten, auch wenn sie sich einen Doktorhut aufsetzt.

Darum interessieren mich Medienkampagnien von der KAS und der FES nicht. Ärgern tut mich nur die Steuerverschwendung.
--
Zum Extremismus:

Ich halte Nationalismus (und Extremismus) in ganz Europa für gefährlich, insbesondere auch in Osteuropa. Das ängstigt mich.

Aber ich sehe nicht, dass die AfD extremistischer wäre als die Parteien, die sich hinter der Brandmauer beweihräuchern.

Patriotismus ist kein Nationalismus.
--
Umfragen dürfen Wahlen nie ersetzen.

