- Menschen mit Behinderung fordern keine Extrawürste
Der Etat für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung sinkt von Jahr zu Jahr. Immer mehr Betroffene sind besorgt. Spart die Regierung wieder einmal auf Kosten der ohnehin Benachteiligten?
Es war eine fast beiläufige Bemerkung. Doch diese fast beiläufige Bemerkung wühlte „die Szene“ auf. Die immer höheren Kosten für Jugend- und Eingliederungshilfe, äußerte Bundeskanzler Friedrich Merz am 3. Juni beim Kommunalkongress in Berlin, seien „so nicht länger akzeptabel”. Behinderte Menschen stürzte diese Äußerung nicht zuletzt deshalb in Angst, weil sie sehen, dass gleichzeitig die Bundesausgaben für Teilhabe und Inklusion deutlich gekürzt wurden. Und noch weiter gekürzt werden sollen.
2024 waren noch 523,7 Millionen Euro im Bundeshaushalt für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen eingeplant. Dieser Betrag sank in diesem Jahr auf nur noch knapp 390 Millionen Euro. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem Bundesteilhabegesetz ließ sich der Bund 2024 noch 234 Millionen Euro kosten. Heuer waren nur 135 Millonen Euro eingeplant. 2026 sollen nicht einmal mehr 70 Millionen Euro zur Verfügung stehen – also nur noch ein Drittel der Summe von 2024.
