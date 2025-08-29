Rollstuhlfahrerin am Wasser
Mit einer Behinderung wird alles anders / picture alliance/KEYSTONE | JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Einsparungen bei der Inklusion Menschen mit Behinderung fordern keine Extrawürste

Der Etat für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung sinkt von Jahr zu Jahr. Immer mehr Betroffene sind besorgt. Spart die Regierung wieder einmal auf Kosten der ohnehin Benachteiligten?

VON PAT CHRIST am 31. August 2025 11 min

Autoreninfo

Pat Christ hat Kulturgeschichte an der Universität Würzburg studiert. Seit 1990 arbeitet sie als freischaffende Foto- und Textjournalistin.

So erreichen Sie Pat Christ:

Zur Artikelübersicht

Es war eine fast beiläufige Bemerkung. Doch diese fast beiläufige Bemerkung wühlte „die Szene“ auf. Die immer höheren Kosten für Jugend- und Eingliederungshilfe, äußerte Bundeskanzler Friedrich Merz am 3. Juni beim Kommunalkongress in Berlin, seien „so nicht länger akzeptabel”. Behinderte Menschen stürzte diese Äußerung nicht zuletzt deshalb in Angst, weil sie sehen, dass gleichzeitig die Bundesausgaben für Teilhabe und Inklusion deutlich gekürzt wurden. Und noch weiter gekürzt werden sollen.

2024 waren noch 523,7 Millionen Euro im Bundeshaushalt für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen eingeplant. Dieser Betrag sank in diesem Jahr auf nur noch knapp 390 Millionen Euro. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem Bundesteilhabegesetz ließ sich der Bund 2024 noch 234 Millionen Euro kosten. Heuer waren nur 135 Millonen Euro eingeplant. 2026 sollen nicht einmal mehr 70 Millionen Euro zur Verfügung stehen – also nur noch ein Drittel der Summe von 2024.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.